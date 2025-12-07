Kluczowa druga połowa! WKS Śląsk Wrocław ze zwycięstwem

Lepiej w to spotkanie weszli goście, którzy głównie po rzutach Damiana Kuliga i Noaha Thomassona byli lepsi o siedem punktów. Krok po kroku straty zmniejszali Noah Kirkwood wraz z Jakubem Niziołem. Thomasson oraz Langović cały czas utrzymywali jednak przewagę torunian. Dzięki akcji 2+1 Amerykanina po 10 minutach było 21:31. W drugiej kwarcie wrocławianie zanotowali serię 9:0 i po kolejnych zagraniach Angela Nuneza przegrywali już tylko trzema punktami. Arik Smith, Tayler Persons i Aljaz Kunc powiększali jednak różnicę dość szybko do dziewięciu punktów. Ostatecznie pierwsza połowa zakończyła się wynikiem 42:49.

Po przerwie zespół trenera Ainarsa Bagatskisa dalej walczył o lepszy wynik. W końcu po zagraniu 2+1 Kadre Graya doprowadził do wyrównania. Efektowne akcje Jakuba Urbaniaka po chwili dawały prowadzenie gospodarzom. Spotkanie teraz było zdecydowanie bardziej wyrównane. Trafienie Stefana Djordjevicia oznaczało, że po 30 minutach było 67:61. Czwartą kwartę wrocławianie rozpoczęli od małej serii 6:0 i po kolejnym zagraniu serbskiego środkowego mieli już 12 punktów przewagi. Teraz ekipa trenera Srdjana Suboticia całkowicie zatrzymała się w ataku i nie była w stanie nawiązać rywalizacji. Ostatecznie WKS Śląsk zwyciężył 87:75.

Najlepszym zawodnikiem gospodarzy był Noah Kirkwood z 18 punktami i 6 asystami. 22 punkty dla gości rzucił Noah Thomasson.

Śląsk Wrocław – Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 87:75 (21:31, 21:18, 25:12, 20:14)

Punkty:

Śląsk Wrocław: Noah Kirkwood 18, Angel Nunez 15, Stefan Djordjevic 14, Jakub Nizioł 10, Jakub Urbaniak 10, Kadre Gray 8, Ajdin Penava 6, Błażej Kulikowski 6, Tymoteusz Sternicki 0, Błażej Czerniewicz 0, Aleksander Wiśniewski 0.

Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń: Noah Thomasson 22, Aljaz Kunc 15, Damian Kulig 13, Aleksandar Langovic 9, Tayler Persons 8, Arik Smith 4, Mateusz Szlachetka 2, Hubert Lipiński 2, Adam Brenk 0, Paweł Sowiński 0.

PLK.pl