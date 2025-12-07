Kolejna gwiazda bez awansu do konkursu PŚ w Wiśle. Podzielił los Stocha

Wygrał je Słoweniec Domen Prevc - 132,5. Na drugim i trzecim miejscu znaleźli się Niemcy Felix Hoffmann - 127,5 i Philipp Raimund - 126,0.

Z biało-czerwonych najlepiej wypadł Tomasiak, który po skoku na odległość 123,0 m zajął dziewiąte miejsce. Wąsek uzyskał 123,5 i był 19., Żyła 118,5 (28. lokata), Stoch 117,0 (30.), Kot 118,0 m (41.), Joniak 114,5 (47.), Zniszczoł 116,0 (48.).

Awansu, oprócz Kubackiego (który skoczył 108,5), nie wywalczył Adam Niżnik – 112,5 (62. miejsce). Ten ostatni przy lądowaniu upadł, ale na szczęście nic groźnego mu się nie stało: - Wszystko w porządku, jestem tylko zły na siebie. Można to nazwać kontrolowanym upadkiem. Gdy wstałem, złapałem się za głowę, ale bardziej ze złości niż bólu – powiedział skoczek.

W kwalifikacjach wystąpiło 67 skoczków. Na liście startowej było ich 69, ale ostatecznie dwóch nie pojawiło, w tym Jakub Wolny. Według nieoficjalnych informacji nie wystąpił ze względu na ból pleców.

Pierwsza seria konkursowa rozpoczęła się o godz. 14:25.

