Koszmar gwiazdora reprezentacji! Fatalna kontuzja. Zwijał się z bólu

Hubert wziął udział w niedzielnym wyjazdowym spotkaniu jego Wolfdogs Nagoya z JTEKT Stings. Do przykrego zdarzenia doszło w trzecim secie. W pewnym momencie Polak upadł na parkiet i zaczął zwijać się z bólu. Niemal natychmiast zjawili się przy nim koledzy z drużyny oraz sztab medyczny. Z grymasem bólu opuścił boisko przy asyście kolegów, a następnie udał się na badania do szpitala.

Pierwsze doniesienia mówią o skręconym stawie skokowym, co oznaczałoby długą przerwę w grze.

Dla 27-letniego Hubera to debiutancki sezon za granicą. Wcześniej występował w Cerrad Czarnych Radom, PGE Skrze Bełchatów, Grupie Azoty ZAKS-ie Kędzierzyn-Koźle oraz Jastrzębskim Węglu. Na koncie posiada dwa mistrzostwa Polski, trzy Puchary Polski oraz dwa triumfy w Lidze Mistrzów. Z reprezentacją doświadczony środkowy zdobył mistrzostwo Europy i Ligę Narodów oraz srebro igrzysk olimpijskich i brąz mistrzostw świata.

Niedzielne starcie JTEKT Stings z Wolfdogs Nagoya zakończyło się zwycięstwem gospodarzy 3:1 (25:16, 32:30, 23:25, 25:21).

