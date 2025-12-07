Król-Walas odpadła w 1/8 finału. 14. miejsce Polki
Aleksandra Król-Walas odpadła w 1/8 finału slalomu giganta równoległego snowboardowego Pucharu Świata w Mylin w Chinach i zajęła 14. miejsce. Najlepsi okazali się Japonka Tsubaki Miki i Włoch Mirko Felicetti.
W eliminacjach Król-Walas również miała 14. rezultat. W 1/8 finału o 0,48 s przegrała z trzecią w kwalifikacjach Czeszką Zuzaną Maderovą.
W finale Miki okazała się lepsza od Szwajcarki Julie Zogg. Trzecie miejsce zajęła Austriaczka Sabine Payer, po wygranej z Maderovą.
W eliminacjach odpadły 31. Maria Bukowska-Chyc, 38. Weronika Dawidek i 43. Olimpia Kwiatkowska.
W rywalizacji mężczyzn słabszy dzień miał jej brat - Oskar Kwiatkowski. Ósmy zawodnik sobotniej inauguracji sezonu nie ukończył przejazdu kwalifikacyjnego. Na tym etapie odpadli też 38. Michał Nowaczyk i 52. Andrzej Gąsienica-Daniel.
W finale Felicetti wygrał z Niemcem Stefanem Baumeisterem.
Kolejne pucharowe zawody zaplanowano na przyszły weekend w Cortinie d'Ampezzo, która w lutym będzie z Mediolanem współgospodarzem zimowych igrzysk olimpijskich.