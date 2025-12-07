Król-Walas odpadła w 1/8 finału. 14. miejsce Polki

Zimowe

Aleksandra Król-Walas odpadła w 1/8 finału slalomu giganta równoległego snowboardowego Pucharu Świata w Mylin w Chinach i zajęła 14. miejsce. Najlepsi okazali się Japonka Tsubaki Miki i Włoch Mirko Felicetti.

Snowboarderka w żółtej koszulce z logo "Sunrise Visa" jedzie na desce po śniegu, wykonując skręt.
fot. PAP
W eliminacjach Król-Walas również miała 14. rezultat. W 1/8 finału o 0,48 s przegrała z trzecią w kwalifikacjach Czeszką Zuzaną Maderovą.

 

W finale Miki okazała się lepsza od Szwajcarki Julie Zogg. Trzecie miejsce zajęła Austriaczka Sabine Payer, po wygranej z Maderovą.

 

W eliminacjach odpadły 31. Maria Bukowska-Chyc, 38. Weronika Dawidek i 43. Olimpia Kwiatkowska.

 

W rywalizacji mężczyzn słabszy dzień miał jej brat - Oskar Kwiatkowski. Ósmy zawodnik sobotniej inauguracji sezonu nie ukończył przejazdu kwalifikacyjnego. Na tym etapie odpadli też 38. Michał Nowaczyk i 52. Andrzej Gąsienica-Daniel.

 

W finale Felicetti wygrał z Niemcem Stefanem Baumeisterem.

 

Kolejne pucharowe zawody zaplanowano na przyszły weekend w Cortinie d’Ampezzo, która w lutym będzie z Mediolanem współgospodarzem zimowych igrzysk olimpijskich.

PAP
