Król-Walas odpadła w 1/8 finału. 14. miejsce Polki

W eliminacjach Król-Walas również miała 14. rezultat. W 1/8 finału o 0,48 s przegrała z trzecią w kwalifikacjach Czeszką Zuzaną Maderovą.

ZOBACZ TAKŻE: Wyjątkowo drogie medale na IO. Pojawiły się informacje o cenie

W finale Miki okazała się lepsza od Szwajcarki Julie Zogg. Trzecie miejsce zajęła Austriaczka Sabine Payer, po wygranej z Maderovą.

W eliminacjach odpadły 31. Maria Bukowska-Chyc, 38. Weronika Dawidek i 43. Olimpia Kwiatkowska.

W rywalizacji mężczyzn słabszy dzień miał jej brat - Oskar Kwiatkowski. Ósmy zawodnik sobotniej inauguracji sezonu nie ukończył przejazdu kwalifikacyjnego. Na tym etapie odpadli też 38. Michał Nowaczyk i 52. Andrzej Gąsienica-Daniel.

W finale Felicetti wygrał z Niemcem Stefanem Baumeisterem.

Kolejne pucharowe zawody zaplanowano na przyszły weekend w Cortinie d’Ampezzo, która w lutym będzie z Mediolanem współgospodarzem zimowych igrzysk olimpijskich.

PAP