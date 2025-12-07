Lando Norris mistrzem świata F1! Wielkie emocje w ostatnim wyścigu
Brytyjczyk Lando Norris z McLarena wywalczył w niedzielę po raz pierwszy w karierze tytuł mistrza świata Formuły 1. W ostatnim w sezonie wyścigu w Abu Zabi zajął trzecie miejsce. Wygrał po raz 71. w karierze czterokrotny mistrz świata Holender Max Verstappen z Red Bulla.
Drugie miejsce zajął Australijczyk Oscar Piastri z McLarena.
Od 2015 roku w Abu Zabi zawsze wygrywał kierowca, który ruszał z pole position. Tak też było w niedzielnym, kończącym sezon 2025 wyścigu.
Podium klasyfikacji generalnej uzupełnili wspomniani Piastri i Verstappen.
