Lando Norris mistrzem świata F1! Wielkie emocje w ostatnim wyścigu

Brytyjczyk Lando Norris z McLarena wywalczył w niedzielę po raz pierwszy w karierze tytuł mistrza świata Formuły 1. W ostatnim w sezonie wyścigu w Abu Zabi zajął trzecie miejsce. Wygrał po raz 71. w karierze czterokrotny mistrz świata Holender Max Verstappen z Red Bulla.

Zespół mechaników w pomarańczowych strojach otacza bolid Formuły 1 w boksie.
fot. PAP/EPA
Lando Norris mistrzem świata F1

Drugie miejsce zajął Australijczyk Oscar Piastri z McLarena.

Od 2015 roku w Abu Zabi zawsze wygrywał kierowca, który ruszał z pole position. Tak też było w niedzielnym, kończącym sezon 2025 wyścigu.

Podium klasyfikacji generalnej uzupełnili wspomniani Piastri i Verstappen.

ST, PAP
