Lando Norris mistrzem świata F1! Wielkie emocje w ostatnim wyścigu

Drugie miejsce zajął Australijczyk Oscar Piastri z McLarena.





ZOBACZ TAKŻE: Wielki dzień Hardena w NBA. Goni O’Neala

Od 2015 roku w Abu Zabi zawsze wygrywał kierowca, który ruszał z pole position. Tak też było w niedzielnym, kończącym sezon 2025 wyścigu.



Podium klasyfikacji generalnej uzupełnili wspomniani Piastri i Verstappen.

ST, PAP