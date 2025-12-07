Liga Mistrzów siatkarzy: Transmisje TV i stream online - 1. kolejka. Gdzie oglądać mecze?

W sezonie 2025/2026 w Lidze Mistrzów siatkarzy wystąpi dwadzieścia drużyn. Podzielono je na pięć grup po cztery zespoły w każdej. Najlepsze ekipy w tabeli każdej z grup wywalczą awans do ćwierćfinałów. Pozostałe trzy miejsca w ćwierćfinałach uzyskają drużyny, które wygrają mecze play-off. Zagra w nich pięć zespołów z drugich miejsc w grupach oraz najlepsza spośród tych, które zajmą trzecie lokaty.

Polskę w Lidze Mistrzów będą reprezentowały cztery kluby. W pierwszej kolejce w grupie B Bogdanka LUK Lublin zagra u siebie z Halkbankiem Ankara. W grupie D dojdzie do konfrontacji dwóch ekip z PlusLigi - Aluron CMC Warta Zawiercie podejmie w Sosnowcu Asseco Resovię. W grupie E PGE Projekt Warszawa zmierzy się na Torwarze z belgijskim Volley Haasrode Leuven.

Gdzie oglądać pierwszą kolejkę CEV Champions League? Transmisje meczów Ligi Mistrzów siatkarzy na sportowych antenach Polsatu i na Polsat Box Go.

Transmisje meczów pierwszej kolejki Ligi Mistrzów siatkarzy:

2025-12-09: Bogdanka LUK Lublin – Halkbank Ankara (wtorek, godzina 17.45; transmisja – Polsat Sport 1)

2025-12-09: Cucine Lube Civitanova – Montpellier HSC VB (wtorek, godzina 20.15; transmisja – Polsat Sport 1)