Siatkarska dominacja! BKS pewnie wygrał na wyjeździe

Siatkarki beniaminka rozpoczęły to spotkanie z animuszem (6:2), ale przyjezdne bardzo szybko przejęły kontrolę nad wydarzeniami na boisku. Wyrównały (7:7), a później punktowały seriami, powiększając przewagę (8:12, 10:16, 11:22). Bielszczanki miały przewagę w ataku i aż sześć oczek dołożyły blokiem. W ostatniej akcji skutecznie zaatakowała Martyna Podlaska (13:25).

W drugim secie siatkarki BKS od pierwszych akcji zaczęły pracować nad punktową zaliczką (1:5). Później systematycznie powiększały przewagę, która po kiwce Martyny Borowczak wzrosła do dziesięciu oczek (9:19). Gospodynie próbowały jeszcze nawiązać walkę, dwoma asami popisała się Marta Budnik (14:20), ale przy takiej różnicy przyjezdne kontrolowały sytuację. Seta znów zamknęła Martyna Podlaska, tym razem punktową zagrywką (16:25).

Trzecia odsłona nie przyniosła zwrotu akcji. Nowodworzanki jedynie na początku trzymały kontakt z rywalkami (8:8). Później poszła punktowa seria przyjezdnych (8:14), które nie planowały przedłużać rywalizacji w tym spotkaniu i pewnie zmierzały po wygraną. Przypieczętowały ją punktowym blokiem (15:25).

Najwięcej punktów: Katarzyna Kowalczyk (11), Malwina Stachowiak (11) – LOS; Aleksandra Gryka (12), Klaudia Nowakowska (12) – BKS. Gospodynie ustępowały rywalkom w ataku (30%-44%), bloku (5–11), zagrywce (5–7) i popełniły więcej błędów własnych (21, przy zaledwie 9 ekipy BKS). MVP: Klaudia Nowakowska (9/22 = 41% skuteczności w ataku + 1 as + 2 bloki; 50% pozytywnego przyjęcia).



EcoHarpoon Nowel LOS Nowy Dwór Mazowiecki - BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała 0:3 (13:25, 16:25, 15:25)

LOS: Agata Sklepik, Zofia Ejsmont, Malwina Stachowiak, Katarzyna Kowalczyk, Marta Budnik, Martyna Piszcz – Matylda Woźny (libero) oraz Paulina Reiter, Barbara Zakościelna, Krysten Garrison, Natalia Ziemińska (libero), Maja Orzyłowska. Trener: Bartosz Kujawski.

BKS: Martyna Borowczak, Nikola Abramajtys, Kertu Laak, Klaudia Nowakowska, Aleksandra Gryka, Wiktoria Szewczyk – Adriana Adamek (libero) oraz Martyna Podlaska, Agata Michalewicz, Reka Bozoki-Szedmak. Trener: Bartłomiej Piekarczyk.

