Makabryczna kontuzja na gali UFC. Pas zmienił właściciela (WIDEO)

Łukasz OstrowskiSporty walki

Joshua Van (16-2) został nowym mistrzem UFC w kategorii muszej. Zawodnik reprezentujący Myanmar pokonał dotychczasowego czempiona, Alexandre Pantoję (30-6), przez techniczny nokaut w pierwszej rundzie. Starcie zakończyło się jednak przedwcześnie z powodu poważnego urazu - Brazylijczyk doznał złamania ręki.

Dwóch zawodników MMA walczy na macie w oktagonie. Jeden z nich, w białych spodenkach, wykonuje kopnięcie. Drugi, w ciemnych spodenkach, blokuje je, upadając na matę w nienaturalnej pozycji z wygiętą ręką.
fot: Polsat Sport
Joshua Van (po lewej) oraz Alexandre Pantoja (po prawej)

Van przystępował do tego pojedynku po serii pięciu zwycięstw w UFC. Dla Brazylijczyka była to natomiast piąta obrona tytułu mistrza świata w kategorii muszej. Starcie nie potoczyło się jednak tak, jak oczekiwali kibice.

 

ZOBACZ TAKŻE: Co za debiut Polaka w UFC! Nokaut w pierwszej rundzie (WIDEO)

 

Już w początkowej fazie walki Pantoja wyprowadził wysokie kopnięcie, które zawodnik reprezentujący Myanmar zdołał przechwycić. "The Cannibal" próbował podeprzeć się rękoma, aby bezpieczniej opaść na matę, jednak jedna z nich wygięła się w nienaturalny sposób, co doprowadziło do poważnego złamania. Sędzia nie miał wyjścia - musiał natychmiast przerwać walkę, ponieważ 35-latek nie był w stanie jej kontynuować.

 

W takich okolicznościach Van został pierwszym w historii mistrzem UFC pochodzącym z Myanmaru. To jego 16. triumf w zawodowej karierze.

 

Wynik walki:

 

Joshua Van (16-2) pokonał Alexandre'a Pantoję (30-6) przez techniczny nokaut (kontuzja rywala) w pierwszej rundzie i został nowym mistrzem UFC w wadze muszej.

 

Zobacz także

Przejdź na Polsatsport.pl
ALEXANDRE PANTOJAJOSHUA VANMMASPORTY WALKIUFCUFC 323
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Marvin Vettori - Brunno Ferreira. Skrót walki
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 