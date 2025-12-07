Makabryczna kontuzja na gali UFC. Pas zmienił właściciela (WIDEO)

Van przystępował do tego pojedynku po serii pięciu zwycięstw w UFC. Dla Brazylijczyka była to natomiast piąta obrona tytułu mistrza świata w kategorii muszej. Starcie nie potoczyło się jednak tak, jak oczekiwali kibice.

Już w początkowej fazie walki Pantoja wyprowadził wysokie kopnięcie, które zawodnik reprezentujący Myanmar zdołał przechwycić. "The Cannibal" próbował podeprzeć się rękoma, aby bezpieczniej opaść na matę, jednak jedna z nich wygięła się w nienaturalny sposób, co doprowadziło do poważnego złamania. Sędzia nie miał wyjścia - musiał natychmiast przerwać walkę, ponieważ 35-latek nie był w stanie jej kontynuować.

W takich okolicznościach Van został pierwszym w historii mistrzem UFC pochodzącym z Myanmaru. To jego 16. triumf w zawodowej karierze.

Wynik walki:

Joshua Van (16-2) pokonał Alexandre'a Pantoję (30-6) przez techniczny nokaut (kontuzja rywala) w pierwszej rundzie i został nowym mistrzem UFC w wadze muszej.