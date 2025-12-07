Niesamowita historia! Polscy bliźniacy wspólnie na podium ME

Krzysztof, tegoroczny wicemistrz świata w tej konkurencji na długim basenie, uzyskał 1.50,24, Michał był od niego o 0,06 s wolniejszy. Ponti miał 1.50,17.





Biało-czerwoni mają w dorobku siedem medali w tegorocznej imprezie. Wcześniej w niedzielę złoty na 50 m stylem dowolnym wywalczyła Katarzyna Wasick.

Natomiast w czwartek brązowy na 200 m st. dowolnym zdobył Kamil Sieradzki, we wtorek w sztafetach 4x50 m st. dowolnym brąz zdobyły kobiety, a srebro mężczyźni, natomiast w środę po brązowy krążek sięgnęła sztafeta mieszana 4x50 m st. zmiennym.

ST, PAP