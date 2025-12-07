Niespodzianka na zapleczu PlusLigi. Wygrali jedenasty mecz z rzędu!

Postawa siatkarzy toruńskiego klub, którego współzałożycielem i głównym udziałowcem jest Wilfredo Leon, to największe pozytywne zaskoczenie pierwszej części fazy zasadniczej PLS 1. Ligi.

W ubiegłym sezonie Anioły bardzo długo walczyły o utrzymanie się na zapleczu PlusLigi, ostatecznie kończąc rozgrywki na 11. miejscu. Trwające rozgrywki rozpoczęły od dwóch porażek, ale po wkroczeniu na zwycięską ścieżkę w trzeciej kolejce nie zeszły z niej do dziś.

Zespół trenera Krysia już przed tygodniem sprawił sporą niespodziankę, pokonując na wyjeździe celującą w powrót do PlusLigi Stal Nysa 3:0. Dla torunian była to dziesiąta wygrana z rzędu.

W sobotę Anioły zaskoczyły po raz kolejny i przedłużyły swoją serię zwycięstw do jedenastu meczów. W spotkaniu 13. kolejki pokonały u siebie 3:1 lidera PLS 1. Ligi GKS Katowice, który do starcia z torunianami był w sezonie 2025/2026 niepokonany.

Bohaterem spotkania był Luis Paolinetti. Brazylijski atakujący Aniołów zdobył dla swojej drużyny 26 punktów, kończąc mecz z bardzo wysoką, 71-procentową skutecznością w ataku.

GKS, który wcześniej wygrała dwanaście meczów z rzędu, mimo pierwszej porażki zachował pozycję lidera. Przewaga drużyny trenera Emila Siewiorka nad zajmującymi drugie miejsce Aniołami wynosi obecnie jeden punkt.

W pozostałych sobotnich meczach 13. kolejki PLS 1. Ligi Karton-Pak Astra Nowa Sól pokonała u siebie KS NECKO Augustów 3:0, a Lechia Tomaszów Mazowiecki wygrała przed własną publicznością z PIERROT Czarnymi Radom - również bez straty seta.

Wyniki meczów 13. kolejki PLS 1. Ligi:

czwartek, 4 grudnia

BKS Bydgoszcz - KKS Mickiewicz Kluczbork 0:3 (18:25, 20:25, 19:25)

PZL Leonardo Avia Świdnik - Nowak-Mosty MKS Będzin 0:3 (29:31, 14:25, 22:25)

piątek, 5 grudnia

BBTS Bielsko-Biała - KPS Sieldce 3:0 (25:13, 25:20, 25:19)

sobota, 6 grudnia

CUK Anioły Toruń - GKS Katowice 3:1 (25:23, 21:25, 25:14, 25:19)

Karton-Pak Astra Nowa Sól - KS NECKO Augustów 3:0 (25:21, 25:22, 25:21)

Lechia Tomaszów Mazowiecki - PIERROT Czarni Radom 3:0 (25:13, 27:25, 25:18)

Do rozegrania:

SMS PZPS Spała - Stal Nysa (8 grudnia 2025)

KS Sparta Grodzisk Mazowiecki - MCKiS Jaworzno (18 marca 2026)

GW, Polsat Sport