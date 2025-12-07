Niezawodny Brunes! Raków z kolejnym zwycięstwem

Piłka nożna

W niedzielę odbyły się mecze z udziałem trzech z czterech polskich przedstawicieli w Lidze Konferencji UEFA. Powody do zadowolenia miał tylko Raków, kroczący ostatnio od zwycięstwa do zwycięstwa.

Piłkarze świętujący zdobycie bramki na tle trybun pełnych kibiców.
fot. PAP
Raków po golu Jonatana Brauta Brunesa wygrał kolejny mecz

Wprawdzie coraz głośniej spekuluje się w środowisku piłkarskim o odejściu z "Medalików" do Legii Warszawa trenera Marka Papszuna i planowanym zatrudnieniu w jego miejsce Łukasza Tomczyka z pierwszoligowej Polonii Bytom, ale piłkarze Rakowa imponują formą i podejściem do meczów.

Właśnie wygrali czwarte z rzędu spotkanie, licząc wszystkie rozgrywki. Zwycięstwo 1:0 nad GKS Katowice u siebie dał im gol w 67. minucie Norwega Jonatana Brauta Brunesa, dla którego to dziewiąte trafienie w sezonie.

 

Podopieczni Papszuna awansowali na trzecie miejsce w tabeli. Mają 29 punktów, podobnie jak druga Wisła Płock, która na zakończenie 18. kolejki zagra w poniedziałek w Kielcach z Koroną.


Raków Częstochowa - GKS Katowice 1:0 (0:0)

 

Bramki: Jonatan Braut Brunes 67.

Raków Częstochowa: Oliwier Zych - Apostolos Konstantopoulos, Bogdan Racovitan, Stratos Svarnas - Tomasz Pieńko (73. Adriano Amorim), Peter Barath, Marko Bulat (58. Oskar Repka), Jean Carlos Silva (46. Michael Ameyaw) - Bogdan Mircetic (46. Lamine Diaby-Fadiga), Patryk Makuch, Jonatan Braut Brunes (80. Imad Rondic).

GKS Katowice: Rafał Strączek - Alan Czerwiński (64. Grzegorz Rogala), Arkadiusz Jędrych, Lukas Klemenz - Marcin Wasielewski, Sebastian Milewski (82. Adrian Błąd), Jesse Bosch, Borja Galan - Marcel Wędrychowski (64. Eman Markovic), Bartosz Nowak, Adam Zrelak (72. Ilja Szkurin).

 

Żółta kartka - Raków Częstochowa: Patryk Makuch, Apostolos Konstantopoulos.

 

Sędzia: Tomasz Kwiatkowski (Warszawa). Widzów 5 378.

ST, PAP
