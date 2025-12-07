Niezawodny Brunes! Raków z kolejnym zwycięstwem

Wprawdzie coraz głośniej spekuluje się w środowisku piłkarskim o odejściu z "Medalików" do Legii Warszawa trenera Marka Papszuna i planowanym zatrudnieniu w jego miejsce Łukasza Tomczyka z pierwszoligowej Polonii Bytom, ale piłkarze Rakowa imponują formą i podejściem do meczów.





Właśnie wygrali czwarte z rzędu spotkanie, licząc wszystkie rozgrywki. Zwycięstwo 1:0 nad GKS Katowice u siebie dał im gol w 67. minucie Norwega Jonatana Brauta Brunesa, dla którego to dziewiąte trafienie w sezonie.

Podopieczni Papszuna awansowali na trzecie miejsce w tabeli. Mają 29 punktów, podobnie jak druga Wisła Płock, która na zakończenie 18. kolejki zagra w poniedziałek w Kielcach z Koroną.



Raków Częstochowa - GKS Katowice 1:0 (0:0)

Bramki: Jonatan Braut Brunes 67.





Raków Częstochowa: Oliwier Zych - Apostolos Konstantopoulos, Bogdan Racovitan, Stratos Svarnas - Tomasz Pieńko (73. Adriano Amorim), Peter Barath, Marko Bulat (58. Oskar Repka), Jean Carlos Silva (46. Michael Ameyaw) - Bogdan Mircetic (46. Lamine Diaby-Fadiga), Patryk Makuch, Jonatan Braut Brunes (80. Imad Rondic).





GKS Katowice: Rafał Strączek - Alan Czerwiński (64. Grzegorz Rogala), Arkadiusz Jędrych, Lukas Klemenz - Marcin Wasielewski, Sebastian Milewski (82. Adrian Błąd), Jesse Bosch, Borja Galan - Marcel Wędrychowski (64. Eman Markovic), Bartosz Nowak, Adam Zrelak (72. Ilja Szkurin).

Żółta kartka - Raków Częstochowa: Patryk Makuch, Apostolos Konstantopoulos.

Sędzia: Tomasz Kwiatkowski (Warszawa). Widzów 5 378.

ST, PAP