Oficjalnie! Rywal Lecha z nowym trenerem

3 grudnia zakończono współpracę z trenerem Bo Henriksenem. Duńczyk został zwolniony ze względu na fatalne rezultaty od początku sezonu Bundesligi. Ekipa z Moguncji zajmuje ostatnie miejsce w ligowej tabeli, z zaledwie sześcioma punktami i jednym zwycięstwem na koncie. Lepiej sytuacja Mainz wygląda w europejskich pucharach. Tam najbliższy rywal poznańskiego Lecha po czterech seriach gier jest na dobrej, piątej pozycji. Przegrali tylko raz, a w pozostałych konfrontacjach inkasowali trzy punkty.





Nowym szkoleniowcem tej niemieckiej ekipy został Szwajcar - Urs Fischer. 59-latek wcześniej z sukcesami prowadził Union Berlin, z którego jesienią 2023 został zwolniony. Doświadczony trener wraca zatem na ławkę po ponad dwóch latach rozbratu z piłką. Fischer swoją karierę jako głównodowodzący rozpoczynał w ojczyźnie, prowadząc między innymi FC Zurich i FC Basel.

Zadowolenia z zakontraktowania właśnie Fischera nie krył dyrektor sportowy klubu - Christian Heidel.





"Jako trener Urs Fischer imponująco udowodnił, że potrafi budować i rozwijać drużyny, a także zdobywać każdą szatnię swoim spokojnym, ale zdecydowanym stylem. Jego sukcesy i umiejętności sprawiły, że stał się rozchwytywanym trenerem. Dlatego bardzo się cieszymy, że był entuzjastycznie nastawiony do wspólnej drogi z Mainz 05 i zdecydował się na objęcie drużyny bezpośrednio i bez wahania" - przekazał, cytowany przez stronę klubu, Heidel.





11 grudnia FSV Mainz zagra z Lechem w Poznaniu w 5. kolejce fazy zasadniczej Ligi Konferencji.Transmisja na antenach Polsatu Sport i online na Polsat Box Go.

ST, Polsat Sport