PKO BP Ekstraklasa: Bruk-Bet Termalica Nieciecza - Jagiellonia Białystok. Relacja na żywo

Po odpadnięciu w czwartek z rywalizacji w Pucharze Polski, piłkarze Jagiellonii już w niedzielę mogą poprawić sobie humory i objąć prowadzenie w ekstraklasie. Białostoczanie zmierzą się na wyjeździe z beniaminkiem Bruk-Betem Termaliką Nieciecza, z którym jednak niespodziewanie przegrali u siebie aż 0:4 na inaugurację ligowych rozgrywek.

Jagiellonia zajmuje obecnie w tabeli piłkarskiej ekstraklasy trzecie miejsce - do lidera Górnika Zabrze, który w tej kolejce już swój mecz rozegrał, przegrywając 2:5 z Lechią Gdańsk, traci jedynie dwa punkty, do wicelidera Wisły Płock - jeden.

Przed meczem w Niecieczy ma rozegrane aż trzy spotkania mniej niż zabrzanie i dwa mniej od Wisły.

