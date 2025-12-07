Drużynę Lecha wciąż trapią kontuzje – trenerowi Nielsowi Frederiksenowi w ostatnim czasie ubyło aż trzech piłkarzy. Jak poinformował w piątek klub, urazy Gisli Thordarsona i Filipa Jagiełły odniesione w meczu Pucharu Polski z Piastem nie są bardzo poważne.

W trakcie rehabilitacji pozostają: Patrik Walemark, Daniela Hakans oraz Radosław Murawski.

Lechici w czwartek nad ranem wrócili do Poznania, a w sobotę czeka ich kolejny daleki wyjazd na południe Polski – do Krakowa. Poznaniacy teoretycznie mają mały handicap, bowiem Cracovia także rozgrywała mecz w tygodniu (zaległy z Wisłą Płock 0:0) i ma jeden dzień mniej na odpoczynek.

- Nie jest to jakiś atut. Jesteśmy profesjonalnym klubem i nie możemy narzekać, że gramy tak często. W ekstraklasie rzadko mierzymy się z rywalem, który też ma za sobą mecz w tygodniu, ale to nie ma większego znaczenia – skomentował Frederiksen.

Relacja live i wynik na żywo meczu Cracovia - Lech Poznań na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 14:45.