W środku tygodnia zarówno Raków Częstochowa, jak i GKS Katowice awansowały do ćwierćfinału piłkarskiego Pucharu Polski i niewykluczone, że spotkają się w kolejnej rundzie. Zanim jednak ewentualnie do tego dojdzie, w niedzielę zagrają po Jasną Górą o ligowe punkty.

Do tego można dodać, że oba zespoły ostatnich ligowych porażek doznały z tym samym rywalem - Piastem Gliwice. I to na własnych boiskach i w identycznych rozmiarach - po 1:3. GKS przed ostatnią przerwą reprezentacyjną, a Raków zaraz po niej...

Drużyna z Katowic w Częstochowie jest postrzegana jako bardzo trudny rywal, ale to Raków będzie faworytem niedzielnego meczu. "Medaliki" przed rundą rewanżową ekstraklasy plasowali się na piątym miejscu, a katowiczanie na 12. i dzieli je sześciopunktowa różnica. Tyle, że w lutym GKS też przed meczem z Rakowem w Częstochowie nie był faworytem, a wygrał 2:1.

