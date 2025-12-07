PlusLiga: PGE GiEK Skra Bełchatów - Barkom Każany Lwów. Relacja live i wynik na żywo
PGE GiEK Skra Bełchatów - Barkom Każany Lwów to spotkanie 10. kolejki PlusLigi. Relacja live i wynik na żywo meczu PGE GiEK Skra Bełchatów - Barkom Każany Lwów na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 20:00.
PGE GiEK Skra Bełchatów - Barkom Każany Lwów to mecz 10. kolejki PlusLigi. Gospodarze są obecnie rewelacją rozgrywek. Podopieczni Krzysztofa Stelmacha po dziewięciu potyczkach plasują się na czwartej lokacie z dorobkiem 21 punktów.
Mają jednak jedno spotkanie mniej od wyprzedzających ich Bogdanki LUK Lublin i Indykpolu AZS-u Olsztyn. Aż cztery starcia więcej ma natomiast lider Aluron CMC Warta Zawiercie.
Barkom znajduje się na drugim biegunie w tabeli. Ukraińska drużyna w dziewięciu potyczkach zgromadziła 10 "oczek". To daje jej 10. pozycję i przewagę pięciu punktów nad strefą spadkową.
W zeszłym sezonie obie drużyny mierzyły się dwukrotnie. W obu przypadkach lepsza była Skra, która u siebie triumfowała 3:0, a na wyjeździe - 3:2.
