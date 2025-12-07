PlusLiga: ZAKSA Kędzierzyn-Koźle - Cuprum Stilon Gorzów. Relacja live i wynik na żywo

ZAKSA Kędzierzyn-Koźle - Cuprum Stilon Gorzów to mecz 10. kolejki PlusLigi. Oba zespoły plasują się obecnie w dalszej części tabeli. Gospodarze z dorobkiem 13 punktów zajmują ósme miejsce, natomiast goście są na 11. lokacie z siedmioma "oczkami" na koncie.

ZOBACZ TAKŻE: PlusLiga ma problem? "Kluby boją się ryzykować i nie ma co się dziwić"

Obie drużyny walczą o drugi triumf z rzędu. Poprzednio bowiem ZAKSA triumfowała 3:2 ze Ślepskiem Malow Suwałki, z kolei Cuprum - również wynikiem 3:2 - okazał się lepszy od Barkomu Każany Lwów.

W zeszłym sezonie ekipy mierzyły się ze sobą dwukrotnie. W obu przypadkach górą 3:1 była ZAKSA.

Relacja live i wynik na żywo meczu ZAKSA Kędzierzyn-Koźle - Cuprum Stilon Gorzów na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 14:45.