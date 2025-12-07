Podział punktów w Łodzi. Wisła Kraków dogoniła rywali

Niedziela w Betclic 1 Lidze zapowiadała się emocjonująco przede wszystkim ze względu na starcie 19. kolejki między ŁKS-em Łódź a Wisłą Kraków. "Biała Gwiazda" to bowiem lider rozgrywek. Przed starciem z "Rycerzami Wiosny" miała na swoim koncie 42 punkty i przewagę dziewięciu nad Pogonią Grodzisk Mazowiecki. Łodzianie natomiast z dorobkiem 25 "oczek" plasowali się na 11. lokacie.

W spotkanie świetnie weszli gospodarze, którzy od pierwszego gwizdka rzucili się do ataku. Efekty były widoczne już w drugiej minucie, gdy w polu karnym przez Darijo Grujcica faulowany był Koki Hinokio.



Do piłki ustawionej na jedenastce podszedł Artur Craciun. Środkowy obrońca postawił na finezyjne i techniczne uderzenie. Posłał futbolówkę w swój lewy dolny róg, pewnie pokonując Patryka Letkiewicza.



Pierwsza połowa meczu przebiegała pod dyktando gospodarzy. To oni częściej witali pod polem karnym przeciwników, lecz nie udało im się podwyższyć wyniku.

W przerwie nie najlepiej dysponowanego tego dnia Gruijcica zmienił Igor Łasicki. Jak się później okazało, roszada ta była strzałem w "10" ze strony szkoleniowca Wisły Mariusza Jopa.



Najpierw - w 64. minucie - próbę Angela Rodado powtrzymał Craciun. Z głowy dobijał właśnie wprowadzony wcześniej na murawę Łasicki, który wyrównał tym samym rezultat potyczki.

Na przestrzeni drugiej części zmagań więcej do powiedzenia mieli przyjezdni. Ostatecznie jednak starania "Białej Gwiazdy" wystarczyły na jedną bramkę, a całe starcie zakończyło się wynikiem 1:1.



ŁKS Łódź - Wisła Kraków 1:1 (1:0)

Bramki: Artur Craciun 4 (rzut karny) - Igor Łasicki 64.