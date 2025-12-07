Polak zrobił to na gali UFC! Joe Rogan był w szoku (WIDEO)

Iwo Baraniewski (7-0) zadebiutował w największej federacji MMA na świecie podczas gali UFC 323 w Las Vegas. Polak pokonał Ibo Aslana (14-4) przez techniczny nokaut już w pierwszej rundzie. Słynny amerykański komentator Joe Rogan był zszokowany tym, co zrobił Baraniewski.

Kompozycja dwóch obrazów: po lewej stronie, w okrągłym kadrze, widać Joe Rogana z mikrofonem na uszach, reagującego z zaskoczeniem. Po prawej stronie, na pierwszym planie, widoczny jest młody, muskularny zawodnik MMA z krótką blond fryzurą, patrzący przed siebie.
Joe Rogan zaskoczony po zwycięstwie Iwo Baraniewskiego na UFC 323

W nocy z soboty na niedzielę czasu polskiego odbyła się gala UFC 323 w Las Vegas. Podczas tego wydarzenia do oktagonu weszli dwaj zawodnicy znad Wisły - Jan Błachowicz (29-11-2) i Iwo Baraniewski (7-0). Pojedynek "Cieszyńskiego Księcia" zakończył się większościowym remisem. Natomiast Baraniewski wygrał poprzez techniczny nokaut w pierwszej rundzie.

 

Starcie Baraniewski - Ibo Aslan już od początku wyglądało bardzo dobrze. Obaj zawodnicy od pierwszych sekund starcia ruszyli do ataku, przez co zarówno Polak, jak i jego rywal w przed upływem 60 sekund po razie wylądowali na deskach. Ostatecznie lepszy okazał się Baraniewski, który najpierw powalił oponenta mocnym prawym sierpowym, a następnie zakończył pojedynek w parterze

 

Na oficjalnym koncie UFC w mediach społecznościowych pojawiło się nagranie, na którym widać, jak na zwycięstwo Polaka zareagował słynny komentator i ekspert sportów walki - Joe Rogan. Amerykanin, który jest prowadzącym znanego podcastu "Joe Rogan Experience" był w prawdziwym szoku po zwycięstwie Baraniewskiego.

 

 

W poniższym materiale wideo prezentujemy skrót walki.

 

