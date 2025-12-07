Polki na podium Pucharu Świata!

Niedzielę do udanych z pewnością zaliczą polskie łyżwiarki szybkie. Biało-Czerwone przystąpiły do sprintu drużynowego w ramach zawodów Pucharu Świata w łyżwiarstwie szybkim w Heerenvenn.



Nasze rodaczki, w składzie: Martyna Baran, Kaja Ziomek-Nogal, Karolina Bosiak, pokazały się ze znakomitej strony. Czas 1:26,65 dał im brązowy medal.

Najlepsze - z rezultatem 1:25,18 - okazały się natomiast Holenderki. W barwach "Oranje" pojechały Anna Boersma, Marrit Fledderus i Femke Kok.



Drugie miejsce przypadło Kanadyjkom. Brooklyn McDougall, Beatrice Lamarche oraz Ivanie Blondin uzyskały wynik wynoszący 1:26,05.



W rywalizacji udział wzięły jeszcze dwie drużyny. Na czwartej pozycji sklasyfikowane zostały Stany Zjedonczone, a ostatnia, piąta lokata przypadła Korei Południowej.