Polki na podium Pucharu Świata!

Julian CieślakZimowe

Reprezentacja Polski, w składzie: Martyna Baran, Kaja Ziomek-Nogal, Karolina Bosiak, wywalczyła brązowy medal w sprincie drużynowym podczas Pucharu Świata w łyżwiarstwie szybkim w Heerenveen.

Uśmiechnięta kobieta w stroju łyżwiarki szybkiej, z numerem 4F na piersi, podnosi ręce do góry.
fot. PAP
Polskie łyżwiarki szybkie wywalczyły brązowy medal w Heerenvenn

Niedzielę do udanych z pewnością zaliczą polskie łyżwiarki szybkie. Biało-Czerwone przystąpiły do sprintu drużynowego w ramach zawodów Pucharu Świata w łyżwiarstwie szybkim w Heerenvenn.


Nasze rodaczki, w składzie: Martyna Baran, Kaja Ziomek-Nogal, Karolina Bosiak, pokazały się ze znakomitej strony. Czas 1:26,65 dał im brązowy medal.

 

Najlepsze - z rezultatem 1:25,18 - okazały się natomiast Holenderki. W barwach "Oranje" pojechały Anna Boersma, Marrit Fledderus i Femke Kok.


Drugie miejsce przypadło Kanadyjkom. Brooklyn McDougall, Beatrice Lamarche oraz Ivanie Blondin uzyskały wynik wynoszący 1:26,05.


W rywalizacji udział wzięły jeszcze dwie drużyny. Na czwartej pozycji sklasyfikowane zostały Stany Zjedonczone, a ostatnia, piąta lokata przypadła Korei Południowej.

 

