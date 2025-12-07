Polsat Sport Talk - 08.12. Transmisja TV i stream online

Jakub ŻelepieńTenis

W najnowszym odcinku Polsat Sport Talk naszym gościem będzie Kamil Majchrzak. Gdzie obejrzeć program? O której godzinie? Sprawdź poniżej.

Logo programu Polsat Sport Talk na tle studia z dwoma krzesłami i mikrofonem.
fot. Polsat Sport
Kamil Majchrzak gościem Polsat Sport Talk! Gdzie oglądać?

Polsat Sport Talk to nasza cotygodniowa propozycja dla tych, którzy interesują się sportem w sposób szeroki. Omawiamy różne zagadnienia, nie stronimy od tematów złożonych i wielowątkowych. 

 

W poniedziałek w naszym studiu zasiądzie Kamil Majchrzak, z którym porozmawia Marcin Lepa. Najwyżej obecnie sklasyfikowany w rankingu ATP polski tenisista podsumuje udany sezon w swoim wykonaniu. Podzieli się także planami na nadchodzący rok.

 

Ponadto nasz gość opowie o tym, jak pokonał zakręty i przetrwał najtrudniejsze momenty w karierze.

 

Transmisja Polsat Sport Talk z Kamilem Majchrzakiem w Polsacie Sport 1, na Polsat Box Go i Polsatsport.pl. Początek w poniedziałek 8 grudnia o godzinie 09:00.   

