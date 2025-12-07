Rywalizowała z Radwańską. Teraz 41-latka wróciła i zagrała w finale

Wiera Zwonariowa ostatni mecz rozegrała w maju 2024 roku. Następnie odpuściła rywalizację i przeszła operację barku, która miała jej umożliwić powrót do zmagań.



W czasie rekonwalescencji Rosjanka nie rozstała się jednak do końca z tenisem. Była trenerką młodszych adeptów tej dyscypliny sportu.

Teraz, po półtorarocznej przerwie, 41-latka wróciła do gry. I to w jakim stylu. Zwonariowa zaprezentowała się ze świetnej strony w turnieju ITF W100 w Dubaju.

Rosjanka pokonała odpowiednio Chorwatkę Tarę Wurth, Czeszkę Terezę Martincovą, swoją rodaczkę Sofję Łansere oraz Brytyjkę Mikę Stojsavljevic, która urodziła się w 2008, czyli wtedy, gdy Zwonariowa była już siódmą tenisistką rankingu WTA.



W finale 41-latka mierzyła się z Petrą Marcinko. Spotkanie przebiegało pod dyktando utalentowanej Chorwatki. Ta w obu setach zwyciężyła 6:3, zdobywając tytuł w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.



Ponadto Zwonariowa w Dubaju świetnie radziła sobie w deblu. Wspólnie z rodaczką Radą Zołotariową dotarła do finału, jednak i tutaj musiała uznać wyższość przeciwniczek. Lepsze okazały się Chinka Xinyu Gao i Tajka Mananchaya Sawangkaew, które triumfowały 4:6, 7:5, 10:7.



Zwonariowa to również dobra znajoma Agnieszki Radwańskiej. Obie w przeszłości niejednokrotnie stawały naprzeciwko siebie. Bilans ich bezpośrednich pojedynków liczy 4:2 na korzyść Polki.

Pierwsze dwa starcia padły jednak łupem Rosjanki: Moskwa (2007) i Miami (2011). Radwańska przełamała niekorzystną passę jeszcze w 2011 w San Diego, gdzie wygrała w finale, sięgając po swój pierwszy tytuł od trzech lat.



Co ciekawe, kolejne trzy i ostatnie potyczki Radwańskiej ze Zwonariową miały miejsce także w 2011. We wszystkich górą była popularna "Isia": Toronto, finał w Tokio oraz WTA Tour Championships w Stambule.