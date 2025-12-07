Sensacja! Poszli śladem Wisły Kraków. Pierwszoligowiec zagra w pucharach

Krystian NatońskiPiłka nożna

Do olbrzymiej sensacji doszło w Norwegii, gdzie po piłkarski puchar kraju sięgnął niespodziewanie zespół Lillestroem. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie to, że to... pierwszoligowiec.

Piłkarze Lillestroem w żółtych strojach świętują zwycięstwo, przytulając się na boisku.
fot. Facebook/Lillestroem
Piłkarze Lillestroem świętują zdobycie Pucharu Norwegii

Lillestroem próżno szukać w tabeli norweskiej ekstraklasy - ani na jej górze, ani na dole. To drużyna, która występowała w tym sezonie na jej zapleczu i jako pierwszoligowiec potrafiła awansować do finału Pucharu Norwegii. W nim zmierzyła się z ekstraklasowym Sarpsborgiem.

 

Na początku, zgodnie z przewidywaniami, prowadzenie objęli zawodnicy, którzy na co dzień występują w wyższej lidze. Tak było do przerwy. W drugiej połowie do głosu doszedł jednak pierwszoligowiec. Najpierw udało się doprowadzić do remisu, a następnie strzelić drugiego gola. A to nie wszystko, bo na finiszu Lillestroem zadało trzeci cios i zasłużenie wygrało 3:1.

 

ZOBACZ TAKŻE: Wisła Kraków upokorzona w Pucharze Polski! Trzecioligowiec gra dalej

 

To oznacza, że pierwszoligowiec wywalczył swój trzeci w historii krajowy puchar i w przyszłym sezonie będzie reprezentował Norwegię w eliminacjach Ligi Europy. Do podobnej historii doszło w sezonie 2023/2024 w naszym kraju, gdy Puchar Polski wygrała pierwszoligowa Wisła Kraków.

 

Sęk w tym, że Lillestroem nie tylko sięgnęło po Puchar Norwegii, ale w znakomitym stylu wywalczyło też awans do elity. Z kolei "Biała Gwiazda" nadal czeka na upragniony powrót do najwyższej klasy rozgrywkowej. Nie powtórzy też sukcesu sprzed półtora roku, ponieważ odpadła z krajowego pucharu po porażce z Zawiszą Bydgoszcz.

Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
INNELIGA EUROPYLILLESTROEMNORWEGIAPIŁKA NOŻNAPUCHAR NORWEGIIPUCHAR POLSKIWISŁA KRAKÓW
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Sigma Ołomuniec - Sparta Praga. Skrót meczu

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 