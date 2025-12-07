Starcie Napoli - Juventus zawsze elektryzuje włoskich kibiców. Nawet jeśli jedna z drużyn znajduje się w kryzysie.

W Neapolu dojdzie do ciekawego pojedynku trenerskiego. Prowadzący obecnie Napoli Antonio Conte w przeszłości pracował w Juventusie, natomiast opiekun turyńczyków Luciano Spalletti wcześniej był w Napoli. Obaj zdobywali ze swoimi poprzednimi klubami tytuły mistrzowskie.

Conte dokonał tego także z obecnymi podopiecznymi, ale Spalletti jest w "Juve" zaledwie od kilku tygodni i na razie jego zadaniem jest wyniesienie utytułowanego klubu z przeciętności.

- Już wyobrażam sobie tę wewnętrzną radość, którą poczuję, kiedy wrócę na ten stadion. Ale jaka będzie reakcja kibiców, tego nie wiem - przyznał Spalletti, który triumfował z Napoli we włoskiej ekstraklasie w 2023 roku.

Relacja live i wynik na żywo meczu Napoli - Juventus na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 20:45.