Siatkarska niedziela na sportowych antenach Polsatu! Sprawdź plan transmisji
W niedzielę kibice siatkówki nie będą mogli narzekać na nudę. Na sportowych antenach Polsatu pokażemy mecze czterech różnych lig. Sprawdź plan transmisji poniżej.
Dzień zaczniemy od meczu ZAKSA Kędzierzyn-Koźle - Cuprum Stilon Gorzów w PlusLidze. Po dwóch porażkach z rzędu w tie-breakach kędzierzynianie wreszcie sięgnęli po zwycięstwo, w pokonanym polu zostawiając Ślepsk Malow Suwałki. W starciu z niezbyt dobrze radzącym sobie Cuprum ZAKSA powinna celować w komplet punktów.
Następnie zaproponujemy wizytę w Turcji. Tam przyglądać będziemy się starciu Eczacibasi Dynavit Stambuł - Zeren Spor Kulubu.
Ponadto w menu na niedzielę mamy również mecz rodzimej Tauron Ligi: ECO Harpoon LOS Nowy Dwór Mazowiecki - BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała. Gospodynie po ośmiu seriach gier nie zdołały jeszcze sięgnąć po zwycięstwo. Czy uda im się tym razem?
Na koniec dnia zapraszamy na mecze panów. Najpierw Power Volley Allianz Milano - Sir Sicoma Monini Perugia we Włoszech, a następnie PGE GieK Skra Bełchatów - Barkom Każany Lwów w naszej PlusLidze.
Plan siatkarskich transmisji - 7.12:
ZAKSA Kędzierzyn-Koźle - Cuprum Stilon Gorzów; Polsat Sport 1, Polsat Sport Extra 2, Polsat Box Go - 14:45
Eczacibasi Dynavit Stambuł - Zeren Spor Kulubu; Polsat Sport Extra 1, Polsat Box Go - 15:55
ECO Harpoon LOS Nowy Dwór Mazowiecki - BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała; Polsat Sport 1, Polsat Sport Extra 2, Polsat Box Go - 17:30
Power Volley Allianz Milano - Sir Sicoma Monini Perugia; Polsat Sport 1, Polsat Box Go - 17:55
PGE GieK Skra Bełchatów - Barkom Każany Lwów; Polsat Sport 1, Polsat Sport Extra 2, Polsat Box Go - 20:00