Siatkarska niedziela na sportowych antenach Polsatu! Sprawdź plan transmisji

Dzień zaczniemy od meczu ZAKSA Kędzierzyn-Koźle - Cuprum Stilon Gorzów w PlusLidze. Po dwóch porażkach z rzędu w tie-breakach kędzierzynianie wreszcie sięgnęli po zwycięstwo, w pokonanym polu zostawiając Ślepsk Malow Suwałki. W starciu z niezbyt dobrze radzącym sobie Cuprum ZAKSA powinna celować w komplet punktów.

Następnie zaproponujemy wizytę w Turcji. Tam przyglądać będziemy się starciu Eczacibasi Dynavit Stambuł - Zeren Spor Kulubu.

Ponadto w menu na niedzielę mamy również mecz rodzimej Tauron Ligi: ECO Harpoon LOS Nowy Dwór Mazowiecki - BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała. Gospodynie po ośmiu seriach gier nie zdołały jeszcze sięgnąć po zwycięstwo. Czy uda im się tym razem?

Na koniec dnia zapraszamy na mecze panów. Najpierw Power Volley Allianz Milano - Sir Sicoma Monini Perugia we Włoszech, a następnie PGE GieK Skra Bełchatów - Barkom Każany Lwów w naszej PlusLidze.

Plan siatkarskich transmisji - 7.12:

ZAKSA Kędzierzyn-Koźle - Cuprum Stilon Gorzów; Polsat Sport 1, Polsat Sport Extra 2, Polsat Box Go - 14:45

Eczacibasi Dynavit Stambuł - Zeren Spor Kulubu; Polsat Sport Extra 1, Polsat Box Go - 15:55

ECO Harpoon LOS Nowy Dwór Mazowiecki - BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała; Polsat Sport 1, Polsat Sport Extra 2, Polsat Box Go - 17:30

Power Volley Allianz Milano - Sir Sicoma Monini Perugia; Polsat Sport 1, Polsat Box Go - 17:55

PGE GieK Skra Bełchatów - Barkom Każany Lwów; Polsat Sport 1, Polsat Sport Extra 2, Polsat Box Go - 20:00