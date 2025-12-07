Świetna walka wieczoru gali UFC! Kolejny mistrz skapitulował

Początkowe fazy pojedynku należały do Dvalishviliego. Gruzin zaskoczył, decydując się na agresywną wymianę uderzeń w płaszczyźnie stójkowej, zamiast tradycyjnie forsować sprowadzeń do parteru. Mimo wyraźnej przewagi po stronie mistrza, Rosjanin zdołał kilkakrotnie przebić się przez jego gardę. Gdy jednak "stójka" Yana zaczęła stanowić realne zagrożenie, 34-latek płynnie przeniósł akcję do klinczu, gdzie w pełni kontrolował przebieg zdarzeń przy siatce i skutecznie neutralizował ofensywę rywala.

Druga runda okazała się wyzwaniem dla panującego mistrza. Został on zmuszony do kontynuowania walki w "stójce", co nie było głównym elementem jego strategii. Chociaż Yan zaliczył chwilowe sprowadzenie, Dvalishvili natychmiast obrócił pozycję, by szybko powrócić do stójki. Kulminacyjnym momentem tej rundy był moment, w którym pretendent zaczął wyraźniej zaznaczać swoją obecność w wymianach bokserskich. W kolejnej odsłonie Gruzin kontynuował presję zapaśniczą, zakończoną efektownym rzutem Rosjanina na matę.

W rundach mistrzowskich Dvalishvili, mimo poważnych obrażeń twarzy, wykazywał większy zapas kondycyjny niż Yan, który wyraźnie zwolnił obroty. Systematyczna praca zapaśnicza czempiona była jednak bezskuteczna wobec szczelnej defensywy Rosjanina. 32-latek odzyskał trochę sił i przejął inicjatywę, zepchnął oponenta pod siatkę i regularnie punktował go precyzyjnymi kombinacjami.

W końcowej fazie pojedynku, ustępujący mistrz, w akcie desperacji, szukał obalenia lub nokautującego uderzenia, lecz Rosjanin zachował żelazny spokój aż do ostatniego gongu. Sędziowie jednogłośnie przyznali zwycięstwo Yanowi (49-46, 49-46, 48-47), który po raz drugi w karierze sięgnął po pas mistrzowski w wadze koguciej największej federacji MMA na świecie.

Wynik walki:

Petr Yan (20-5) pokonał Meraba Dvalishviliego (21-5) jednogłośną decyzją sędziów (49-46, 49-46, 48-47) i został nowym mistrzem UFC w wadze koguciej.