Tabela medalowa mistrzostw Europy. Na którym miejscu jest Polska?

Reprezentacja Polski zajęła 10. miejsce w tabeli medalowej zakończonych w niedzielę w Lublinie mistrzostw Europy w pływaniu na krótkim basenie. Biało-Czerwoni wywalczyli dwa złote, dwa srebrne i cztery brązowe medale. Zwyciężyli Włosi z bilansem 9-5-6. Poniżej prezentujemy pełną tabelę medalową.