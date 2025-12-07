TAURON Liga: EcoHarpoon NOWEL LOS Nowy Dwór Maz. - BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała. Relacja na żywo

EcoHarpoon NOWEL LOS Nowy Dwór Mazowiecki - BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała to mecz 9. kolejki TAURON Ligi. W tabeli oba zespoły znajdują się na dwóch różnych biegunach.

Gospodynie w ośmiu dotychczasowych starciach wygrały zaledwie dwa sety. Nie zdobyły jeszcze ani jednego punktu i plasują się na ostatniej 12. lokacie.

Gościnie natomiast mają w swoim dorobku 14 "oczek". To daje im na ten moment czwartą pozycję.

To pierwsze bezpośrednie oficjalne starcie w historii obu tych zespołów.

Relacja live i wynik na żywo meczu EcoHarpoon NOWEL LOS Nowy Dwór Mazowiecki - BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 17:30.