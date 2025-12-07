Tauron Liga siatkarek: Wyniki i skróty meczów 9. kolejki (WIDEO)

Dziewiąta kolejka rozpoczęła się od niespodzianki. Sokół & Hagric Mogilno pokonał ITA Tools Stal Mielec 3:2, choć w dwóch pierwszych setach zdecydowanie przegrał po 15:25. Większych kłopotów z odniesieniem zwycięstwa nie miały siatkarki BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała, które wygrały na wyjeździe z EcoHarpoon Nowel LOS Nowy Dwór Mazowiecki 3:0.





W sezonie 2025/26 w Tauron Lidze wystartowało dwanaście zespołów, które w fazie zasadniczej rozegrają dwie rundy (mecz i rewanż) systemem "każdy z każdym". Osiem czołowych ekip wywalczy awans do play-off. Tytułu mistrza Polski broni DevelopRes Rzeszów.

Wyniki meczów 9. kolejki Tauron Ligi siatkarek:

2025-12-05: Sokół & Hagric Mogilno – ITA Tools Stal Mielec 3:2 (15:25, 15:25, 25:21, 25:15, 15:13)

2025-12-07: EcoHarpoon Nowel LOS Nowy Dwór Mazowiecki – BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała 0:3 (13:25, 16:25, 15:25)

2025-12-08: Metalkas Pałac Bydgoszcz – DevelopRes Rzeszów (17.30; transmisja – Polsat Sport 1)

2025-12-08: ŁKS Commercecon Łódź – Lotto Chemik Police (19.00; transmisja – Polsat Sport 2)

2025-12-08: Moya Radomka Radom – PGE Budowlani Łódź (20.00; transmisja – Polsat Sport 1)

2025-12-09: UNI Opole – #VolleyWrocław (19.00; transmisja – Polsat Sport 2).

RM, Polsat Sport