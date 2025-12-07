Tomasiak wprost po życiowym konkursie. "Walczyłem o podium"

- Jestem bardzo zadowolony, że dziś skoki udało się bardzo poprawić w porównaniu z tymi z soboty. Udało mi się dobrze dojeżdżać do progu i potem luźno się odbijać, jak potrafię najlepiej – powiedział Tomasiak.





ZOBACZ TAKŻE: Dwóch Polaków w najlepszej dziesiątce! Dobry konkurs Biało-Czerwonych w Wiśle

To był jego drugi konkurs w krótkim odstępie czasu, w którym był bliski zajęcia miejsca na podium. - Mam nadzieję, że najbliższym czasie uda to się osiągnąć - podkreślił.

Siódme miejsce zajął Piotr Żyła, chociaż po pierwszej serii był drugi.

- Wynik jest dobry. Co prawda walczyłem o podium, ale ostatecznie… nie będę używał wulgaryzmu. Jednak udało mi się zrealizować swój mały cel - powiedział.

Wyjaśnił, że udało mu się w trakcie pierwszej serii osiągnąć taki stan mentalny, że jak to określił – jest to nie do opisania.

- W drugiej serii może za bardzo chciałem. Popełniłem błędy, ale i tak jestem zadowolony – dodał Żyła.

Cieszy się, że udało mu się wyciągnąć wnioski z nieudanych startów w Skandynawii.

Dla Kamila Stocha był to ostatni start w Pucharze Świata w Wiśle. Sezon 2025/2026 ma być ostatnim w jego karierze. W niedzielę zajął 27. miejsce.

- W Wiśle było mi bardzo trudno wejść w odpowiedni rytm skakania. Chciałem pokazać się z jak najlepszej strony. Powiem szczerze, w czwartek udzieliłem trochę za dużo wywiadów. Tego gadania było za dużo. Jednak dziś zrobiłem mały krok do przodu, wykonałem dobrą pracę - przyznał.

Zwycięzca niedzielnego zawodów PŚ Domen Prevc był po zawodach bardzo zadowolony. Zwrócił jednak uwagę, że pierwszy jego skok nie był najlepszy.

- Z powodu stylu, jakim wylądowałem, nie był najwyżej oceniony – powiedział Słoweniec podczas konferencji prasowej po konkursie.

ST, PAP