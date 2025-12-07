Transferowy hit wewnątrz PlusLigi? "Wszystko jest możliwe"

Reprezentant Bułgarii został zapytany przez telewizję BNT o plotki, łączące go z Asseco Resovią Rzeszów. Decydując się na taki transfer, Grozdanow ponownie trafiłby pod skrzydła trenera Massimo Bottiego, z którym Bogdanka LUK Lublin zdobyła trzy trofea (mistrzostwo Polski, krajowy Superpuchar oraz Puchar Challenge).

Co ciekawe, 27-latek przyznał, że... nie wyklucza takiego scenariusza!

- W tej chwili nie mogę nic powiedzieć, ale rozważam to. To ważne, by podjąć jak najlepszą decyzję na przyszły sezon. Ale Botti to dobry trener, klub również jest na wysokim poziomie, więc wszystko jest możliwe - skwitował Grozdanow.

Bułgar potwierdził również, że dostał oferty także z innych drużyn, ale nie chciał na razie zdradzać, z którym dokładnie.

Aleks Grozdanow trafił do Bogdanki LUK Lublin w 2024 roku z włoskiej Werony. Dotychczas na poziomie PlusLigi rozegrał 50 meczów, w których zdobył 428 punktów. W dorobku ma mistrzostwo Polski, Superpuchar Polski i triumf w Pucharze Challenge.