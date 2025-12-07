Trener Maciusiak zaskoczył! Znamy skład na konkursy w Klingenthal

Zimowe

Kacper Tomasiak, Piotr Żyła, Kamil Stoch, Paweł Wąsek, Dawid Kubacki i Maciej Kot w dniach 13-14 grudnia wystąpią w zawodach Pucharu Świata w skokach narciarskich w Klingenthal. Polski Związek Narciarski poinformował, że Aleksander Zniszczoł powalczy w Pucharze Kontynentalnym w Ruce.

Trzech skoczków narciarskich w strojach sportowych pozuje do zdjęcia, trzymając narty.
fot. PAP
Paweł Wąsek, Kacper Tomasiak i Maciej Kot

Zniszczoł od początku sezonu Pucharu Świata był w kadrze trenera Macieja Maciusiaka. Startował w norweskim Lillehammer, szwedzkim Falun, fińskiej Ruce i w Wiśle. 31-latek ani razu nie awansował do drugiej serii, choć na normalnej skoczni w Falun zajął 31. miejsce.

ZOBACZ TAKŻE: Polski skoczek z sowitą nagrodą! 18-latek rozbił bank

 

W ten weekend lepiej od Zniszczoła poradził sobie Kot, który przystąpił do kwalifikacji w Wiśle jako przedstawiciel "kwoty krajowej”, z której Polacy mogli skorzystać jako gospodarze. W niedzielę Kot zajął 14. miejsce.

 

Trener Maciusiak po konkursie podjął decyzję, że Kot zastąpi Zniszczoła i pojedzie do Niemiec. W Klingenthal odbędą się dwa konkursy indywidualne.

 

Po niedzielnym zwycięstwie Słoweniec Domen Prevc ma 470 i został nowym liderem klasyfikacji generalnej. Drugie miejsce zajmuje jego rodak Anze Lanisek - 438. Trzeci jest Japończyk Ryoyu Kobayashi - 406. Najlepszy z Polaków Tomasiak zgromadził 124 pkt i plasuje się na 14. pozycji.

ST, PAP
Przejdź na Polsatsport.pl
ALEKSANDER ZNISZCZOŁDAWID KUBACKIKACPER TOMASIAKKAMIL STOCHKLINGENTHALMACIEJ KOTMACIEJ MACIUSIAKPAWEŁ WĄSEKPIOTR ŻYŁAPUCHAR ŚWIATASKOKISKOKI NARCIARSKIEZIMOWE
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Martyna Baran z rekordem życiowym i 7. miejscem w PŚ w Salt Lake City
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 