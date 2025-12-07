Trwa świetna passa drużyny Fornala. Polak tym razem nie błyszczał

Ziraat to największy faworyt do zdobycia mistrzostwa kraju. To lider tabeli, który do ostatniego spotkania przystąpił z kompletem zwycięstw.

Niespodzianki nie było i Ziraat znowu cieszył się z wygranej. Tym razem udało się pokonać Altekmę. Już pierwszy set pokazał różnicę klas. Gospodarze zdobyli w nim tylko 14 punktów. Dwie pozostałe partie były jednak znacznie bardziej wyrównane. Ziraat najpierw wygrał na przewagi 31:29, a w ostatniej partii triumfował 25:22.

Fornal zapisał na swoim koncie sześć "oczek" w ataku, kończąc tylko pięć piłek na trzynaście, co dało mu 38 procent skuteczności. Warto jednak podkreślić, że Polak był mocno zapracowany w przyjęciu zagrywki, ponieważ rywale posłali w jego kierunku aż 22 serwisy. Były siatkarz Jastrzębskiego Węgla zanotował 41 procent pozytywnego przyjęcia.

ZOBACZ TAKŻE: Koszmar gwiazdora reprezentacji! Fatalna kontuzja. Zwijał się z bólu

W pierwszy weekend grudnia na tureckich parkietach nie zabrakło również Fabiana Drzyzgi. Rozgrywający wystąpił w barwach Fenerbahce Stambuł, które pokonało u siebie Genclik Spor 3:1. Pierwsza odsłona padła łupem gospodarzy 25:19, którzy poczuli się chyba zbyt pewnie, ponieważ w drugiej ulegli 21:25. Miejscowi wrócili jednak do dobrej gry w dalszej fazie rywalizacji, czego dowodem pewne wygrane 25:20 oraz 25:14.

Drzyzga oprócz dobrego rozgrywania, zapisał przy swoim nazwisku punkt w ataku oraz bloku.

Po czternastu kolejkach liderem ligi tureckiej z kompletem zwycięstw pozostaje Ziraat, który o sześć punktów wyprzedza drugi Halkbank Ankara. Podium uzupełnia Istambuł Genclik, a tuż za nim plasuje się Fenerbahce.

Polsat Sport