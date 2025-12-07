Wyjątkowo drogie medale na IO. Pojawiły się informacje o cenie

Wzrost cen złota i innych metali szlachetnych na świecie sprawił, że również medale triumfatorów przyszłorocznych zimowych igrzysk w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo będą realnie znacznie cenniejsze niż w przeszłości. Zawierają złoto o wartości ponad 800 dolarów.

Pochodnia olimpijska z płomieniem na tle kopuły Bazyliki Świętego Piotra w Rzymie.
fot. PAP/EPA
Włoska mennica państwowa rozpoczęła produkcję medali na igrzyska w 2026 roku

W związku z przygotowaniami do tak wielkiej imprezy włoska mennica państwowa IPZS rozpoczęła produkcję krążków, których wartość finansowa jest nawet dwukrotnie większa niż tych zdobytych w letnich igrzyskach w Paryżu w 2024 roku.

 

- Medale to namacalna nagroda za niematerialne wysiłki – powiedział dyrektor generalny IPZS Michele Sciscioli.

 

Do 1912 roku złote medale były z litego złota. Od tego czasu jednak, zgodnie z oficjalnymi wytycznymi Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, są one wykonane ze srebra i pokryte sześciogramową warstwą czystego złota – połączenie znane jako srebro-pozłacane.

 

Zgodnie z obecnymi cenami złote medale, które ozdobią szyje mistrzów olimpijskich w 2026 roku, będą zawierać złoto o wartości nieco ponad 800 dolarów.

 

Srebrne medale są wykonane głównie ze srebra próby 925, a brązowe - od ostatnich igrzysk olimpijskich w Paryżu - z czystej miedzi o bardzo niskiej wartości.

 

IPZS wybije łącznie 1146 medali - po 245 złotych, srebrnych i brązowych na igrzyska olimpijskie (6-22 lutego) oraz po 137 w poszczególnych kolorach na marcowe igrzyska paralimpijskie.

PAP
