Za nami kolejne mecze mistrzostw świata. Kto wygrał na mundialu?

W niedzielę doszło do dwóch spotkań niepokonanych w turnieju drużyn. W rywalizacji Węgry - Dania pierwsza połowa była wyrównana. Później Madziarki uzyskały nieznaczną przewagę, a na koniec szala zwycięstwa przechyliła się na stronę Skandynawek, które wygrały 28:27. Kibice znad Dunaju już 20 lat czekają na medal wywalczony w mundialu. Dania jako zwycięzca grupy 1 spotka się z drugim zespołem grupy 3, czyli Francją lub Holandią.

Z kolei w grupie 4 Norwegia, jeden z pretendentów do tytułu, rozgromiła mistrza Ameryki Południowej, Brazylię 33:14. Mistrzynie olimpijskie w ćwierćfinale zmierzą się z Czarnogórą.

W tej samej puli Szwecja w ostatnim występie w turnieju przegrała z Angolą 24:26 i zajęła 4. miejsce w grupie 4. Oznacza to, że zespół "Trzech Koron" zostanie sklasyfikowany na pozycji 13-16. Szwedki w historii imprezy tylko dwukrotnie były 13. Tak wydarzyło się latach 1990 i 2009. Ostateczna klasyfikacja na miejscach 9-24 MŚ 2025 zostanie ustalona po poniedziałkowych meczach w grupach 2 i 3.

Do mistrzostw przystąpiły 32 drużyny podzielone na osiem grup. Do rundy zasadniczej awansowały po trzy zespoły z każdej. Do ćwierćfinału awansują dwie najlepsze drużyny z każdej z czterech grup drugiej fazy.

Finał i mecz o trzecie miejsce zaplanowano na 14 grudnia w Rotterdamie.

