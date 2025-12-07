Trzy punkty dla ZAKSY! Spektakularny powrót w pierwszym secie

Po wyrównanym początku meczu (7:7), do głosu doszli siatkarze Stilonu, którzy szybko wypracowali sobie solidną zaliczkę (9:14). ZAKSA zbliżyła się na dwa oczka (13:15), ale goście znów odjechali rywalom. Przy stanie 18:23 wydawało się, że jest już po secie, tymczasem seria punktów wywalczonych przy zagrywkach Jakuba Szymańskiego przyniosła spektakularny powrót kędzierzynian. Po ataku Szymona Jakubiszaka ZAKSA miała piłkę setową (24:23). Chizoba Neves doprowadził do rywalizacji na przewagi, ale w niej górą byli gospodarze. W ostatniej akcji Igor Grobelny obił blok rywali (27:25).

Druga partia toczyła się przy przewadze gości, ale gra obu ekip falowała. Cztery akcje wygrali gorzowianie (7:13), cztery kolejne gospodarze (11:13), trzy akcje dla Stilonu (11:16), trzy dla kędzierzynian (14:16). Przyjezdni nie dali sobie odebrać przewagi w końcówce. Punktowy blok dał im piłkę setową (20:24), a skuteczny atak Mathisa Henno zamknął seta (21:25).

Do połowy trzeciej odsłony wynik krążył wokół remisu (5:5, 12:12). Później inicjatywę przejęli gospodarze, mający w swych szeregach skutecznie grającego Kamila Rychlickiego. Wygrali serię akcji od stanu 14:14 do 19:14, gdy w polu serwisowym błysnął Quinn Isaacson. Od tego momentu ZAKSIE wystarczyła gra punkt za punkt. Przestrzelony serwis gości ustalił wynik na 25:20.

Set numer cztery miał podobny scenariusz do poprzedniego - wyrównana gra do połowy tej partii (11:11), a później punktowa seria siatkarzy z Kędzierzyna-Koźla (16:12). Siatkarze ZAKSY nie dali już rywalom dojść do głosu. W końcówce jeszcze powiększyli punktowy dystans (21:15). Piłkę setową wywalczył Szymon Jakubiszak, rywale obronili się w dwóch akcjach, ale Igor Grobelny mocnym atakiem przypieczętował wygraną gospodarzy (25:19).

Najwięcej punktów: Kamil Rychlicki (25), Jakub Szymański (18), Igor Grobelny (15), Szymon Jakubiszak (13) – ZAKSA; Mathis Henno (19), Kamil Kwasowski (17), Chizoba Neves (13), Marcin Kania (10) – Stilon. MVP: Kamil Rychlicki (23/41 = 56% skuteczności w ataku + 2 bloki).

ZAKSA Kędzierzyn-Koźle – Cuprum Stilon Gorzów 3:1 (27:25, 21:25, 25:20, 25:19)

ZAKSA: Konrad Stajer, Kamil Rychlicki, Jakub Szymański, Szymon Jakubiszak, Quinn Isaacson, Igor Grobelny – Bartosz Fijałek (libero) oraz Marcin Krawiecki, Mateusz Rećko, Rafał Szymura, Wojciech Kraj. Trener: Andrea Giani.

Stilon: Thiago Veloso, Kamil Kwasowski, Marcin Kania, Chizoba Neves, Mathis Henno, Patryk Niemiec – Kamil Dembiec (libero) oraz Daniel Gąsior, Mateusz Maciejewicz, Krzysztof Rejno. Trener: Hubert Henno.

WYNIKI MECZÓW I TABELA PLUSLIGI