Złoto i rekord Polski! Niesamowity występ na mistrzostwach Europy

Justina Kozan zdobyła w Lublinie złoty medal mistrzostw Europy w pływaniu na krótkim basenie na dystansie 400 m stylem zmiennym. Polka czasem 4.28,56 pobiła rekord kraju, który od 2007 roku należał do Katarzyny Baranowskiej i wynosił 4.31,89.

Pływaczka w czepku i okularach pływackich poprawia okulary.
fot. PAP
Justina Kozan ze złotym medalem na mistrzostwach Europy

Na podium stanęły też dwie reprezentantki Hiszpanii: Alba Vazquez Ruiz - 4.29,57 oraz Emma Carrasco Cadens - 4.31,27.

 

Była to ostatnia konkurencja indywidualna imprezy w Lublinie z udziałem reprezentantów gospodarzy. 

 

Biało-Czerwoni mają w dorobku osiem medali. Złoto zdobyła także w niedzielę Wasick na 50 m stylem dowolnym. Tego samego dnia Krzysztof Chmielewski wywalczył srebro, a jego brat bliźniak Michał - brąz na 200 m stylem motylkowym. W czwartek trzeci na 200 m st. dowolnym był Kamil Sieradzki, we wtorek w sztafetach 4x50 m st. dowolnym brąz zdobyły kobiety, a srebro mężczyźni, natomiast w środę po brązowy krążek sięgnęła sztafeta mieszana 4x50 m st. zmiennym.

 

PAP
