Aleksander Śliwka i Jagoda Gruszczyńska-Śliwka przekazali wspaniałe wieści! Jedna z najsłynniejszych par polskiej siatkówki doczekała się potomka. Małżeństwo opublikowało wyjątkowe zdjęcie swojego dziecka, które przywitali na świecie.

Aleksander Śliwka, siatkarz reprezentacji Polski, w koszulce z numerem 11. Obok widoczne zdjęcie rentgenowskie dłoni noworodka.
Aleksander Śliwka i Jagoda Gruszczyńska-Śliwka zostali rodzicami

Wspaniałe wieści dla reprezentanta Polski, a konkretnie Aleksandra Śliwki, który wraz ze swoją żoną Jagodą Gruszczyńską-Śliwką podzielili się ze światem tą wyjątkową wiadomością. Para od dłuższego czasu spodziewała się dziecka, o czym informowała w mediach społecznościowych.

 

- Rozwijamy nasz mały zespół. Trzyosobowa rodzina już wkrótce - napisali w swoich mediach społecznościowych na początku listopada. Tym razem przyszła kontynuacja tej wspaniałej historii, bowiem maleństwo zawitało na świat.


- Malutkie rączki, niekończąca się miłość. Niech rozpocznie się podróż - napisali we wspólnym poście na Instagramie Aleksander Śliwka i Jagoda Gruszczyńska-Śliwka publikując zdjęcie z trzymającą się za ręce rodziną.


Reprezentant Polski w tym sezonie reprezentacyjnym sięgnął po złoto Ligi Narodów, lecz kolejnych tygodni nie mógł zaliczyć do udanych. Kontuzja wyeliminowała go bowiem z udziału w mistrzostwach świata na Filipinach. W ostatnim czasie został natomiast ogłoszony jako zawodnik Halkbanku Ankara, który w najbliższym meczu Ligi Mistrzów zmierzy się z mistrzami Polski - Bogdanką LUK Lublin.


Na razie nie wiadomo, kiedy zobaczymy Polaka na boisku. Śliwka wciąż mierzy się ze wspomnianą kontuzją.

