Ambitne plany Majchrzaka na kolejny rok. Chce być w TOP50

Majchrzak może zaliczyć 2025 rok do udanych. Na dwóch wielkoszlemowych turniejach osiągnął najlepsze w karierze rezultaty. Na Wimbledonie dotarł do czwartej rundy, natomiast na US Open awansował do trzeciej rundy. Do tego potrafił pokonywać znacznie wyżej notowanych zawodników.

- Czuję, że to był naprawdę bardzo dobry rok w moim wykonaniu, biorąc pod uwagę, że to był mój drugi rok po powrocie (po zawieszeniu za doping - przyp. red.). Zaczynałem go poza setką w rankingu, skończyłem na najwyższym miejscu w karierze, realizując po drodze cel zagrania w drugim tygodniu turnieju na Wimbledonie. Ogólnie tenisowo, wynikowo prezentowałem się lepiej niż w mojej dotychczasowej karierze. To zdecydowanie budzi apetyt na więcej i motywuję mnie do jeszcze większej pracy - powiedział Majchrzak.

29-latek zajmuje obecnie 62. miejsce w rankingu ATP, natomiast we wrześniu plasował się pozycję wyżej. To jego najlepszy rezultat w karierze, ale nie ukrywa, że w 2026 roku chciałby spróbować dostać się do czołowej pięćdziesiątki.

- Chciałbym ustabilizować na dobre mój tenis na wysokim poziomie, żeby rozegrać cały rok z najlepszymi na świecie na największych arenach w tourze. Mam nadzieję, że to będzie wiązało się z awansem do top 50. To jest mój cel od dłuższego czasu, więc wydaje mi się, że jestem w stanie po niego sięgnąć i go zrealizować. Oczywiście na tych najważniejszych turniejach chciałbym namieszać, zagrać na każdym z tym szlemów w drugim tygodniu, ale może i pokusić się o kolejne wygrane. W drugiej połowie tego sezonu grałem mecze naprawdę z bardzo dobrymi zawodnikami, część z nich wygrałem, a część miałem bardzo stykowych. To, że mogę rywalizować z najlepszymi, to wiedziałem, natomiast teraz zacząłem wygrywać i mam nadzieję, że będę wygrywał jeszcze więcej - przyznał singlista.

