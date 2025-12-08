"As Sportu Interii i Polsatu Sport 2025". Iga Świątek kontra Wilfredo Leon. Oddaj swój głos!

"As Sportu Interii i Polsatu Sport 2025" to plebiscyt, którego zamierzeniem jest wskazanie najlepszego sportowca upływającego roku - zwycięzcę wybierają Czytelnicy Interii Sport w ramach głosowania odbywającego się poprzez specjalnie przygotowane ankiety zamieszczone w serwisie.



W pierwszym etapie zabawy Użytkownicy wskazali najlepszą szesnastkę kandydatów i kandydatek, którzy przeszli następnie do 1/8 finału - teraz ich wybrańców czekają pojedynki w trybie pucharowym.



Zakończyliśmy ćwierćfinały! W ostatnim starciu tej rundy Ewa Pajor pokonała Roberta Lewandowskiego. Teraz przyszedł czas na pierwszy pojedynek półfinałowy w którym tenisistka Iga Świątek walczy o awans z siatkarzem Wilfredo Leonem.



"As Sportu Interii i Polsatu Sport 2025. Iga Świątek kontra Wilfredo Leon - kto powinien awansować do kolejnej fazy?



Iga Świątek - przez cały sezon dzielnie walczyła o powrót na szczyt światowego rankingu kobiecego tenisa. Choć w pierwszej części kampanii nasza zawodniczka nie radziła sobie najlepiej (nie udało jej się sięgnąć po kolejny triumf w Paryżu), w Londynie sprawiła niemałą niespodziankę i zdobyła po pierwszy w karierze seniorskiej tytuł mistrzowski w Wimbledonie. Do tego sześciokrotna mistrzyni wielkoszlemowa dołożyła jeszcze trofea z Cincinnati i Seulu, utrzymując drugie miejsce w światowej klasyfikacji.



Wilfredo Leon - przed sezonem 2024/2025 niespodziewanie zdecydował się na transfer do naszej PlusLigi i jak się okazało, był to znakomity ruch. Przyjmujący reprezentacji Polski stanowił o sile Bogdanki LUK Lublin, która pierwszy raz w swojej historii sięgnęła po tytuł klubowego mistrza Polski w siatkówce, a Leon został wybrany MVP całych rozgrywek. Po zakończeniu sezonu klubowego Leon wspólnie z resztą kolegów z drużyny narodowej walczył o medale, najpierw w Lidze Narodów FIVB, a potem także w mistrzostwach świata siatkarzy. Pierwsze rozgrywki zakończył ze złotym krążkiem na szyi, a z mundialu wrócił jako brązowy medalista.



