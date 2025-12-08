Drużyna z Wrocławia ewidentnie marzy już o przerwie zimowej w rozgrywkach. Śląsk nie wygrał żadnego z ostatnich czterech ligowych spotkań. Tak słaba seria w tej kampanii jeszcze mu się nie przydarzyła. Kilka kolejek temu wydawało się, że ekipa z Dolnego Śląska, będąc na drugiej lokacie, może spokojnie myśleć o bezpośrednim awansie. Podopieczni trenera Simundzy są jednak przed poniedziałkowym meczem na odległym dziesiątym miejscu w tabeli.





Rzeszowianie do wyjazdowej potyczki ze Śląskiem przystępują w zgoła odmiennych nastrojach. Zawodnicy Marka Zuba w ostatnich spotkaniach naprawdę imponują formą. Drużyna, bazująca przede wszystkim na młodych zawodnikach, po raz pierwszy w tej kampanii wygrała trzy ligowe starcia z rzędu. Stal w ostatnich meczach ma na rozkładzie między innymi rewelację ligi – Pogoń Grodzisk Mazowiecki i naszpikowaną gwiazdami Wieczystą Kraków.





Obie ekipy zmierzyły się w tym sezonie w 2. kolejce, wtedy górą była Stal, która wygrała 2:1.





Relacja live i wynik na żywo meczu Śląsk Wrocław - Stal Rzeszów na Polsatsport.pl. Początek w poniedziałek o 19:00.

ST, Polsat Sport