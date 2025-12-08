Betclic 1 Liga: Śląsk Wrocław - Stal Rzeszów. Relacja live i wynik na żywo

Piłka nożna

Śląsk Wrocław - Stal Rzeszów to spotkanie w ramach 19. kolejki Betclic 1. Ligi. Relacja live i wynik na żywo meczu Śląsk Wrocław - Stal Rzeszów na Polsatsport.pl. Początek w poniedziałek o 19:00.

Drużyna z Wrocławia ewidentnie marzy już o przerwie zimowej w rozgrywkach. Śląsk nie wygrał żadnego z ostatnich czterech ligowych spotkań. Tak słaba seria w tej kampanii jeszcze mu się nie przydarzyła. Kilka kolejek temu wydawało się, że ekipa z Dolnego Śląska, będąc na drugiej lokacie, może spokojnie myśleć o bezpośrednim awansie. Podopieczni trenera Simundzy są jednak przed poniedziałkowym meczem na odległym dziesiątym miejscu w tabeli.

Rzeszowianie do wyjazdowej potyczki ze Śląskiem przystępują w zgoła odmiennych nastrojach. Zawodnicy Marka Zuba w ostatnich spotkaniach naprawdę imponują formą. Drużyna, bazująca przede wszystkim na młodych zawodnikach, po raz pierwszy w tej kampanii wygrała trzy ligowe starcia z rzędu. Stal w ostatnich meczach ma na rozkładzie między innymi rewelację ligi – Pogoń Grodzisk Mazowiecki i naszpikowaną gwiazdami Wieczystą Kraków.

Obie ekipy zmierzyły się w tym sezonie w 2. kolejce, wtedy górą była Stal, która wygrała 2:1.

Relacja live i wynik na żywo meczu Śląsk Wrocław - Stal Rzeszów na Polsatsport.pl. Początek w poniedziałek o 19:00.

ST, Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
1 LIGABETCLIC 1 LIGABETCLIC 1 LIGA 2025/26PIŁKA NOŻNAŚLĄSK WROCŁAWSTAL RZESZÓW

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 