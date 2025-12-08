Były siatkarz ZAKSY Kędzierzyn-Koźle i Asseco Resovii Rzeszów stoczy najważniejszą walkę w swoim życiu. Sam Deroo reprezentujący Belgię zachorował na nowotwór i przejdzie proces chemioterapii. O sytuacji poinformował jego klub - Lokomotiw Nowosybirsk.

- Sam, jesteśmy z Tobą. Po rutynowym badaniu u Sama Deroo zdiagnozowano chorobę onkologiczną i przejdzie on chemioterapię. Nasz kontrakt z zawodnikiem pozostaje ważny, a on zostaje z drużyną, razem z nami. Wszystkie nasze myśli są z Samem i modlimy się o jego powrót do zdrowia. Razem pokonamy tę chorobę - napisał klub w oświadczeniu opublikowanym w mediach społecznościowych.



Sam Deroo urodził się w 1992 roku. Reprezentował barwy klubów Volleyteam Roeselare (2010–12), Pallavolo Modena (2012–14) oraz Blu Volley Werona (2014–15). W latach 2015–19 był siatkarzem ZAKSY Kędzierzyn-Koźle. Był niezwykle ważną postacią tej drużyny. Wywalczył w jej barwach m.in. trzy tytuły mistrza Polski (2016, 2017, 2019) oraz dwukrotnie Puchar Polski (2017, 2019). Po rozstaniu z kędzierzyńskim klubem związał się z Dynamo Moskwa. Wywalczył z nim mistrzostwo i Puchar kraju oraz Puchar CEV.



W 2021 roku przeniósł się do Asseco Resovii. Ostatni sezon w Polsce nie był do końca udany dla przyjmującego. W barwach klubu z Rzeszowa rozegrał w PlusLidze 26 spotkań (91 setów), w których wywalczył 292 punkty. Asseco Resovia nie zdołała jednak awansować do strefy medalowej i ostatecznie zajęła piąte miejsce.



Ostatnie lat spędził Rosji, gdzie występował w Zenicie Kazań. W tym sezonie dołączył do Lokomotiwu Nowosybirsk, gdzie gra między innymi Simeon Nikołow, a trenerem jest znany z występów na polskich boiskach Plamen Konstantinow.

