Developres bez straty seta w Bydgoszczy. Nietypowy wynik w trzecim secie

Siatkówka

Developres Rzeszów pokonał Metalkas Pałac Bydgoszcz 3:0 w wyjazdowym meczu 9. kolejki siatkarskiej TAURON Ligi. Nietypowo rozpoczął się trzeci set spotkania, w którym drużyna gości prowadziła już... 9:0. MVP rywalizacji wybrano rozgrywającą Developresu - Katarzynę Wenerską.

Developres Rzeszów pokonał Metalkas Pałac Bydgoszcz 3:0.

Początek spotkania zwiastował wyrównany przebieg gry. Oba zespoły nieźle radziły sobie w bloku i szybko zamykały akcje rywalek. Źle wyglądała za to ofensywna dyspozycja Julity Piaseckiej. Przyjmująca reprezentacji Polski nie skończyła ani jednej z posłanych do niej ośmiu piłek. Słabszą formę na siatce prezentowały również Marrit Jasper i Laura Heyrman, co nie przeszkodziło rzeszowiankom przechylić szali zwycięstwa na swoją korzyść. W końcu po ataku Taylor Bannister, która wzięła na siebie ciężar gry Developres triumfował 25:20.

 

Wyrównany przebieg miała również początkowa faza drugiego seta. Bydgoszczanki za sprawą Poli Nowakowskiej i Dominiki Witowskiej doprowadziły do wyrównania 7:7, ale drugi bieg włączyły wówczas rzeszowianki. Znów doskonale prezentowała się Bannister, a dołączyła do niej bezbłędna w tej partii Svitlana Dorsman. Mądra gra w obronie i ataku pozwoliła komfortowo zakończyć wspomaniego seta, a ponownie na finiszu punktowała Bannister.


Trzeci set zaczął się nietypowo, bo od wyniku... 0:9. Katarzyna Wenerska posyłała piłkę na drugą stronę siatki, a bydgoszczanki nie radziły sobie z wyprowadzeniem własnej akcji. Kiedy wydawało się, że losy seta są już dawno rozstrzygnięte, gospodynie ruszyły z pogonią i doprowadziły do wyniku 14:17. Na boisku od początku partii pojawiła się już Nelly Adamczewska, a na siatce świetnie radziła sobie również Victoria Foucher. Spotkanie nie miało już jednak większej historii. Trzeci set zakończył się wynikiem 19:25, a stautetkę MVP odebrała rozgrywająca ekipy gości - Katarzyna Wenerska.


Metalkas Pałac Bydgoszcz - Developres Rzeszów 0:3 (20:25, 17:25, 19:25)

 

MVP: Katarzyna Wenerska (Developres Rzeszów)

PI, Polsat Sport
