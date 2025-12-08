Drastyczna decyzja Liverpoolu ws. Salaha! To już koniec?

Salah, mimo że jest niekwestionowaną legendą "The Reds", nie może liczyć na regularną grę w tym sezonie. Dotychczas rozegrał 19 spotkań, w których strzelił pięć goli i zanotował trzy asysty. Ostatnio częściej siedzi na ławce rezerwowych niż pojawia się na boisku, stąd Egipcjanin zdecydował się skrytykować menedżera Arne Slota oraz władze klubu.

Liverpool nie przeszedł obojętnie wobec takiego zachowania swojej ikony i postanowił ukarać go zawieszeniem. Salaha próżno szukać w kadrze meczowej na hit Champions League z Interem, który już w najbliższy wtorek w Mediolanie.

W Anglii aż huczy od plotek wobec takiej decyzji klubu. Spekuluje się, że Salah, którego kontrakt wygasa w czerwcu 2027 roku, niebawem zmieni pracodawcę. Olbrzymie zainteresowanie jego pozyskaniem wyrażają ekipy Arabii Saudyjskiej, ale i włoskiej Serie A, gdzie 33-latek występował zanim trafił na Wyspy Brytyjskiej.

ZOBACZ TAKŻE: Trzęsienie ziemi w Realu Madryt! Czegoś takiego nie było od dawna

Już przed tym sezonem nie brakowało doniesień, że Salah może opuścić Liverpool, który nie kwapił się, aby przedłużyć z nim umowę. Pytanie, czy i kiedy doświadczony napastnik wróci do składu. Odejście bez godnego pożegnania się z kibicami byłoby niewątpliwie ciosem i dla zawodnika, jak i fanów, dla których Salah jest ulubieńcem.

Były piłkarz m.in. FC Basel, Romy, Fiorentiny oraz Chelsea jest zawodnikiem Liverpoolu od 2017 roku. Rozegrał aż 420 spotkania, w których zdobył 250 bramek i zanotował 116 asyst. Z "The Reds" zdobył dwa mistrzostwa Anglii, Puchar Anglii, dwa Puchary Ligi Angielskiej, Tarczę Wspólnoty, Superpuchar Europy, Klubowe Mistrzostwo Świata i Ligę Mistrzów, co czyni go jedną z największych legend klubu. Aż czterokrotnie był królem strzelców Premier League.

Liverpool w tym sezonie spisuje się przeciętnie, czego dowodem 13. miejsce w tabeli Ligi Mistrzów oraz dziewiąta lokata w Premier League ze stratą dziesięciu punktów do prowadzącego Arsenalu.

Polsat Sport