Finał za nami. Polka w czołówce
Sandra Bernal zajęła siódme miejsce w finałowych zawodach strzeleckiego Pucharu Świata w trapie, zakończonych w poniedziałek w Dausze. Wygrała Włoszka Silvana Maria Stanco.
Bernal była jedyną polską uczestniczką finałowych zawodów, które wyłoniły triumfatorów tegorocznej rywalizacji w 12 konkurencjach. Zawodniczka Śląska Wrocław w tym roku zdobyła brązowy medal mistrzostw świata w trapie indywidualnym.
Maria Stanco pokonała w barażu reprezentantkę San Marino Alessandrę Perilli 2:1.
Zdobywcy Pucharu Świata 2025:
kobiety
skeet - Yiting Jiang (Chiny)
trap - Silvana Maria Stanco (Włochy)
karabin pneumatyczny 10 metrów - Zifei Wang (Chiny)
pistolet pneumatyczny 10 m - Inder Singh Suruchi (Indie)
pistolet szybkostrzelny 25 m - Simran Kaur Brar (Indie)
karabin 50 m trzy postawy - Jeanette Hegg Duestad (Norwegia)
mężczyźni
skeet - Christian Elliott (USA)
trap - William Hinton (USA)
karabin pneumatyczny 10 m - Victor Lindgren (Szwecja)
pitolet pneumatyczny 10 m - Kai Hu (Chiny)
pistolet szybkostrzelny 25 m - Clement Bessaguet (Francja)
karabin 50 m trzy postawy - Jiri Privratsky (Czechy)