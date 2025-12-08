Finał za nami. Polka w czołówce

Bernal była jedyną polską uczestniczką finałowych zawodów, które wyłoniły triumfatorów tegorocznej rywalizacji w 12 konkurencjach. Zawodniczka Śląska Wrocław w tym roku zdobyła brązowy medal mistrzostw świata w trapie indywidualnym.

Maria Stanco pokonała w barażu reprezentantkę San Marino Alessandrę Perilli 2:1.

Zdobywcy Pucharu Świata 2025:

kobiety



skeet - Yiting Jiang (Chiny)

trap - Silvana Maria Stanco (Włochy)

karabin pneumatyczny 10 metrów - Zifei Wang (Chiny)

pistolet pneumatyczny 10 m - Inder Singh Suruchi (Indie)

pistolet szybkostrzelny 25 m - Simran Kaur Brar (Indie)

karabin 50 m trzy postawy - Jeanette Hegg Duestad (Norwegia)

mężczyźni



skeet - Christian Elliott (USA)

trap - William Hinton (USA)

karabin pneumatyczny 10 m - Victor Lindgren (Szwecja)

pitolet pneumatyczny 10 m - Kai Hu (Chiny)

pistolet szybkostrzelny 25 m - Clement Bessaguet (Francja)

karabin 50 m trzy postawy - Jiri Privratsky (Czechy)