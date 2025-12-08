Gębala ma nowy klub

Gębala grał w Spójni Gdynia, SMS Gdańsk, SC Magdeburg, Wiśle Płock, a lata 2019-2025 spędził w Industrii Kielce. Występował także w reprezentacji Polski, m.in. na mistrzostwach świata w 2017 i 2023 roku. W sumie w Biało-Czerwonych barwach zaliczył 49 meczów i zdobył 135 bramek.

Dwa lata temu, ze względu na problemy z kolanami, zawiesił występy w drużynie narodowej. Na początku grudnia trener Jota Gonzalez powołał go do 35-osobowej szerokiej kadry na mistrzostwa Europy 2026.

Przed rozpoczęciem bieżącego sezonu Gębala rozstał się z kieleckim klubem, trenował z Wybrzeżem, a następnie zdecydował się na krótki wyjazd do Kuwejtu (Al-Kuwait) i Egiptu (Al-Ahly), zdobywając mistrzostwo krajów arabskich oraz uczestnicząc w Klubowych Mistrzostwach Świata i w afrykańskiej Lidze Mistrzów. W listopadzie wrócił do Polski, ćwiczył indywidualnie i pozostawał bez klubu.

- Mając zawodnika, który przez tyle lat występował w Lidze Mistrzów na najwyższym poziomie, będąc filarem szczególnie w obronie, a dodatkowo posiadającego atuty w ataku, zyskujemy ogromną szansę na dalszy rozwój jako zespół. Myślę też, że nie do przecenienia jest wartość marketingowa, jaką wnosi Tomek - to osoba doskonale rozpoznawalna w środowisku sportowym – stwierdził na stronie Wybrzeża trener Patryk Rombel.

Nowy nabytek gdańskiego klubu podpisał kontrakt do końca tego sezonu. Nie wiadomo jednak, czy zagra w środę w Gdańsku w ligowej konfrontacji z Industrią.