Ile Kacper Tomasiak zarobił już w tym sezonie? Ujawniono kwoty!

Na koncie 18-letniego Tomasiaka, który wcześniej wygrał klasyfikację Letniego Pucharu Kontynentalnego, a po ośmiu konkursach zimowych zajmuje 14. lokatę, jest 18 050 euro, czyli 75 800 zł.

Prevc zarobił już 78 275 euro, czyli blisko 329 tys. zł.

Zwycięzca klasyfikacji generalnej PŚ i lider płac w minionym sezonie Austriak Daniel Tschofenig jest obecnie czwarty na liście płac (48 150 euro).

ZOBACZ TAKŻE: Tomasiak wprost po życiowym konkursie. "Walczyłem o podium"

Po raz pierwszy w historii FIS nagrody finansowe wypłaca nie w frankach szwajcarskich, lecz w euro. Za pierwsze miejsce w konkursie indywidualnym płaci 15 tys. euro, a za zwycięstwo w kwalifikacjach - 3175 euro. Nagrodę finansową otrzymuje każdy skoczek, który wystąpił w drugiej serii. Za 30. miejsce jest to 500 euro. Za pierwsze miejsce w konkursie drużynowym oraz mikstów każdy z uczestników dostaje 8500 euro.

Oficjalne premie nie są jedynymi dochodami skoczków narciarskich. Zawodnicy ze światowej czołówki mają podpisane prywatne kontrakty sponsorskie i reklamowe, których wysokość jest objęta tajemnicą.



Lista płac PŚ w skokach narciarskich po ośmiu z 35 zawodach

(kwoty w euro i złotych):

1. Domen Prevc (Słowenia) 78 275 (328 800)

2. Ryoyu Kobayashi (Japonia) 68 075 (285 900)

3. Anze Lanisek (Słowenia) 61 700 (259 100)

.......................................................

12. Kacper Tomasiak (Polska) 18 050 (75 800)

21. Kamil Stoch (Polska) 11 725 (49 200)

22. Piotr Żyła (Polska) 9 050 (38 000)

32. Dawid Kubacki (Polska) 4 400 (18 500)

37. Paweł Wąsek (Polska) 2 450 (10 300)

38. Maciej Kot (Polska) 2 400 (10 000)

KN, PAP