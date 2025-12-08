Klubowe Mistrzostwa Świata kobiet w siatkówce. Terminarz i wyniki. Kiedy mecze?
Już w najbliższy wtorek, 9 grudnia, w Sao Paulo w Brazylii rozpoczną się Klubowe Mistrzostwa Świata kobiet w siatkówce. Kiedy odbędą się mecze KMŚ 2025? O której godzinie? Sprawdźcie terminarz i wyniki KMŚ kobiet w siatkówce poniżej.
Już w najbliższy wtorek rozpoczną się Klubowe Mistrzostwa Świata kobiet w siatkówce 2025. W stawce znalazły się jedynie dwa europejskie zespoły - oba z Włoch. To Savino Del Bene Scandicci oraz A. Carraro Prosecco Doc Conegliano, w barwach którego występuje Joanna Wołosz. Właśnie te drużyny zmierzyły się w finale ostatniej edycji Ligi Mistrzyń. Przypomnijmy, że triumfowało wówczas Conegliano, które wygrało ze Scandicci 3:0.
ZOBACZ TAKŻE: Kiedy Aluron CMC Warta Zawiercie gra w Klubowych Mistrzostwach Świata? Daty, godziny meczów
Zespół Polki przystępuje także do rywalizacji jako aktualny obrońca tytułu KMŚ. Przed rokiem Conegliano pokonało w meczu finałowym chiński Tianjin Bohai Bank 3:0, a reprezentantka Polski została wyróżniona nagrodą dla najlepszej rozgrywającej turnieju.
W tegorocznej edycji obok drużyn z Italii znalazły się również: klub z Sao Paulo, mistrz Brazylii Osasco Sao Cristovao Saude, zwycięzca Klubowych Mistrzostw Ameryki Południowej - Dentil/Praia Clube, ich finalista - Alianza Lima, triumfator KM Azji - Zhetysu VK, najlepsza drużyna tych samych rozgrywek z Afryki - Zamalek SC, a także zespół z dziką kartą - amerykańskie Orlando Valkyries.
Grupa A:
Savino Del Bene Scandicci (Włochy)
Zhetysu VK (Kazachstan)
Alianza Lima (Peru)
Osasco Sao Cristovao Saude (Brazylia)
Grupa B:
A. Carraro Prosecco Doc Conegliano (Włochy)
Dentil/Praia Clube (Brazylia)
Orlando Valkyries (Stany Zjednoczone)
Zamalek SC (Egipt)
KMŚ kobiet w siatkówce. Terminarz. Kiedy mecze? O której godzinie?
9.12
14:00 - Dentil/Praia Clube - Zamalek SC
17:30 - A. Carraro Prosecco Doc Conegliano - Orlando Valkyries
21:00 - Zhetysu VK - Savino Del Bene ScandicciPrzejdź na Polsatsport.pl