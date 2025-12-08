Klubowe Mistrzostwa Świata kobiet w siatkówce. Terminarz i wyniki. Kiedy mecze?

Już w najbliższy wtorek rozpoczną się Klubowe Mistrzostwa Świata kobiet w siatkówce 2025. W stawce znalazły się jedynie dwa europejskie zespoły - oba z Włoch. To Savino Del Bene Scandicci oraz A. Carraro Prosecco Doc Conegliano, w barwach którego występuje Joanna Wołosz. Właśnie te drużyny zmierzyły się w finale ostatniej edycji Ligi Mistrzyń. Przypomnijmy, że triumfowało wówczas Conegliano, które wygrało ze Scandicci 3:0.

Zespół Polki przystępuje także do rywalizacji jako aktualny obrońca tytułu KMŚ. Przed rokiem Conegliano pokonało w meczu finałowym chiński Tianjin Bohai Bank 3:0, a reprezentantka Polski została wyróżniona nagrodą dla najlepszej rozgrywającej turnieju.

W tegorocznej edycji obok drużyn z Italii znalazły się również: klub z Sao Paulo, mistrz Brazylii Osasco Sao Cristovao Saude, zwycięzca Klubowych Mistrzostw Ameryki Południowej - Dentil/Praia Clube, ich finalista - Alianza Lima, triumfator KM Azji - Zhetysu VK, najlepsza drużyna tych samych rozgrywek z Afryki - Zamalek SC, a także zespół z dziką kartą - amerykańskie Orlando Valkyries.

Grupa A:

Savino Del Bene Scandicci (Włochy)

Zhetysu VK (Kazachstan)

Alianza Lima (Peru)

Osasco Sao Cristovao Saude (Brazylia)

Grupa B:

A. Carraro Prosecco Doc Conegliano (Włochy)

Dentil/Praia Clube (Brazylia)

Orlando Valkyries (Stany Zjednoczone)

Zamalek SC (Egipt)

KMŚ kobiet w siatkówce. Terminarz. Kiedy mecze? O której godzinie?

9.12

14:00 - Dentil/Praia Clube - Zamalek SC

17:30 - A. Carraro Prosecco Doc Conegliano - Orlando Valkyries

21:00 - Zhetysu VK - Savino Del Bene Scandicci

ŁO, Polsat Sport