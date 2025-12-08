Kolejne polskie akcenty w Serie A! Gol pomocnika i ważna chwila trenera

Polak trafił do siatki w 65. minucie po podaniu Ruiego Modesto. Gospodarze wyrównali wówczas na 1:1, bo w 34. minucie goście objęli prowadzenie po golu Ukraińca Rusłana Malinowskiego z rzutu karnego.

Zwycięską bramkę dla Genoi zdobył w 83. min Anglik Brooke Norton-Cuffy.

Piotrowski grał do 86. minuty, a w 72. na boisko wszedł napastnik Udinese Adam Buksa. Na ławce trenerskiej gospodarzy, pod nieobecność ukaranego w poprzednim meczu czerwoną kartką Kosty Runjaica, zasiadł Przemysław Małecki.

Po 14 kolejkach Udinese zajmuje 11. miejsce w tabeli z dorobkiem 18 punktów. Prowadzi Napoli - 31, ale jeszcze w poniedziałek wieczorem może zostać wyprzedzone bilansem bramkowym przez AC Milan, który zagra na wyjeździe z Torino.

Gol Piotrowskiego był drugim trafieniem Polaka tego dnia w Serie A. Wcześniej premierową bramkę we włoskiej ekstraklasie zdobył Adrian Benedyczak, wykorzystując rzut karny dla Parmy w wygranym przez jego zespół 1:0 wyjazdowym meczu z Pisą.

Udinese - Genoa 1:2 (0:1)

Bramki: Piotrowski 65 - Malinowski 34 (rz.k.), Norton-Cuffy 83.



Udinese: Okoye - Bertola, Kabasele, Solet - Zanoli, Ekkelenkamp (86 Bravo), Karlstrom, Piotrowski (86 Lovric), Zemura (15 Modesto) - Davis (72 Buksa), Zaniolo (73 Ehizibue).

Genoa: Leali - Marcandalli, Otoa, Vasquez - Norton-Cuffy, Malinowski (76 Messias), Masini, Thorsby, Martin - Vitinha (63 Ekuban), Colombo (75 Ekhator).

Żółta kartka: Karlstrom.