Które miejsce zajęły polskie piłkarki ręczne na mistrzostwach świata?

Piłka ręczna

Polskie piłkarki ręczne zakończyły udział w mistrzostwach świata 2025. W swoim ostatnim meczu ograły Austriaczki 35:30. Które miejsce zajęły Biało-Czerwone na mundialu?

Piłkarka ręczna w białej koszulce z czerwonymi rękawami i numerem 40, wykonująca rzut.
fot. PAP
Polskie piłkarki ręczne zajęły 11. miejsce na mistrzostwach świata

Polki w turnieju, który odbywa się w Holandii i w Niemczech, wygrały z Chinami (36:20), Tunezją (29:26) i Argentyną (28:25). Nie sprostały jednak wyżej notowanym rywalom - broniącej tytułu Francji (28:42) i drużynie "Oranje" (22:33). W poniedziałek pokonały Austrię (35:30).

To oznacza, że podopieczni Arne Senstada zajęły 11. miejsce na mistrzostwach świata. Spośród ekip z trzecich miejsc lepsze okazały się reprezentantki Rumunii oraz Angoli.

 

Jest to najlepszy od dekady rezultat Polek na imprezie tej rangi, bo dotąd kończyły zmagania poza czołową "dwunastką".

 

Tabela Grupy 3:

 

1. Francja 4, 4-0-0, 143:80, 8
2. Holandia 4, 4-0-0, 138:90, 8
3. Polska 5, 3-0-2, 142:156, 6
4. Argentyna 5, 1-0-4, 120:145, 2
5. Austria, 5, 1-0-4, 121:148, 2
6. Tunezja 5, 1-0-4, 121:166, 2

Przejdź na Polsatsport.pl
PIŁKA RĘCZNAREPREZENTACJA KOBIET
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Rebud KPR Ostrovia Ostrów Wielkopolski - PGE Wybrzeże Gdańsk. Skrót meczu

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 