Które miejsce zajęły polskie piłkarki ręczne na mistrzostwach świata?

Polki w turnieju, który odbywa się w Holandii i w Niemczech, wygrały z Chinami (36:20), Tunezją (29:26) i Argentyną (28:25). Nie sprostały jednak wyżej notowanym rywalom - broniącej tytułu Francji (28:42) i drużynie "Oranje" (22:33). W poniedziałek pokonały Austrię (35:30).



To oznacza, że podopieczni Arne Senstada zajęły 11. miejsce na mistrzostwach świata. Spośród ekip z trzecich miejsc lepsze okazały się reprezentantki Rumunii oraz Angoli.

Jest to najlepszy od dekady rezultat Polek na imprezie tej rangi, bo dotąd kończyły zmagania poza czołową "dwunastką".

Tabela Grupy 3:

1. Francja 4, 4-0-0, 143:80, 8

2. Holandia 4, 4-0-0, 138:90, 8

3. Polska 5, 3-0-2, 142:156, 6

4. Argentyna 5, 1-0-4, 120:145, 2

5. Austria, 5, 1-0-4, 121:148, 2

6. Tunezja 5, 1-0-4, 121:166, 2